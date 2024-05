Juan Martín Del Potro reveló el increíble pedido que le hizo Maradona tras ganar la Copa Davis 2016

En la entrevista, Del Potro compartió algunos detalles sobre la presencia de Maradona: "Diego fue un gran amante del deporte argentino. Seguía a cada atleta, cada disciplina que él podía. Él siempre estaba presente, apoyaba mucho, le gustaba estar cerca del deportista, en el vestuario, en el hotel, en la cena. O sea, él tenía accesos a otros lugares que mucha gente no, y por ser Diego, obviamente para nosotros era súper bienvenido. Y bueno, él se fue a Croacia a la final de la Copa Davis, que él también sabía que Argentina nunca la había conseguido, que habíamos perdido finales y todo. Pero bueno, él estuvo ahí todos los días y fue súper respetuoso".

Además, el campeón del US Open 2009 relató: "Él sabía que nuestro momento de encuentro era al final del día, después de los partidos en el hotel, un ratito ahí para saludarnos. Pero bueno, cuando ganamos se mete al vestuario ahí con nosotros y viene, me saluda. Yo le doy mi camiseta con la que había ganado para que la tenga, porque él juntaba cosas de todos los deportistas. Bueno, me la recibe, me da las gracias. Me dice: 'La voy a guardar en un lugar muy especial, pero dame la raqueta'. Así que también le doy la raqueta, se llevó la camiseta, la raqueta y todo lo que Diego quería, había que entregarlo".

El especial pedido de Dalma, Gianinna y Verónica Ojeda a la Justicia por el cuerpo de Diego Maradona

Dalma y Gianinna Maradona, hijas de Diego Armando Maradona, solicitaron a la Justicia llevar el cuerpo del astro del fútbol a un mausoleo en Puerto Madero.

El planteo también contó con el apoyo de Verónica Ojeda y aún no fue respondido por los jueces que investigan las causas de la muerte del Diez, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

El juicio que comenzará el martes 4 de junio, tiene a ocho imputados que atendieron médicamente a Diego Maradona en su último tiempo en vida, y las audiencias se darán en el Tribunal N°3 de San Isidro.

De esta manera, pidieron formalmente trasladar el cuerpo del ídolo del cementerio Jardín de Bella Vista en San Miguel donde está sepultado a un nuevo proyecto llamado Memorial del Diez, un nuevo mausoleo.

El mismo se ubicará en la zona porteña de Puerto Madero. Según publicó Infobae, en la presentación a la Justicia se fundamentó que se trata de “un lugar mucho más seguro que el actual”, “para que todo el pueblo argentino y los ciudadanos del mundo puedan rendir homenaje a quien fuera el máximo ídolo argentino”.

El documento cuenta con las firmas de las propias Dalma, Gianinna y Ojeda y ahora la Justicia deberá dar lugar o no a la solicitud de la familia de Maradona.