La dura sanción que recibió Rodrigo Bentancur por un comentario hacia Son Heung-Min

“Se alegó además que esto constituye una ‘infracción agravada’ (...) ya que incluyó una referencia -expresa o implícita- a la nacionalidad y/o raza u origen étnico”, añadió el comunicado.

“Rodrigo Bentancur negó los cargos, pero la comisión independiente los considera probados y por tanto impuso la sanción tras una audiencia”, se detalló.

En junio pasado, en el programa de televisión uruguayo “Por La Camiseta”, el presentador Rafa Cotelo le pidió a Bentancur una camiseta de un jugador de los Spurs, a lo que éste respondió: “¿La de Sonny?”. El entrevistador sugirió: “O cualquier otro campeón”, a lo que el volante respondió:” O un primo de Sonny, total son todos más o menos todos iguales”, en referencia a Son.

Bentancur pidió disculpas días después por la polémica que se generó, y en sus redes sociales escribió: “Por este medio quiero comunicarles a todos los fans y a todos aquellos que nos siguen que después del reportaje donde me referí a Son y a nadie mas, he hablado con él, y como es lógico y por nuestra amistad profunda, entendió que solo fue una gracia desafortunada y quedo todo claro y resuelto. Tema concluido con mi amigo".

Y agregó: "Ahora si esos comentarios afectaron a gente a los que no iban dirigidos, ni hubo por asomo intención de ofender, por este medio les pido disculpas, pero que sepan con total claridad que nunca, nunca me referí a nadie mas, solo a Son y por lo tanto nunca tuve voluntad directa o indirecta de ofender a nadie”.

Son, por otra parte, confirmó luego que habló con Bentancur y que el uruguayo le admitió que “cometió un error” y que pidió disculpas por ello.

“Se disculpó justo después, mientras estábamos de vacaciones. Yo estaba en casa, ni siquiera me di cuenta de qué estaba pasando. Me envió un mensaje largo y podía sentir que lo había enviado desde el corazón. No pretendía decir algo ofensivo de manera intencionada. Somos como hermanos y nada ha cambiado”, destacó el habilidoso futbolista surcoreano, toda una estrella mediática en su país.

Vale destacar que la FA tiene unas reglas muy estrictas en cuanto a los casos de posible racismo y de comentarios vinculados a las etnias. Años atrás, el delantero Edinson Cavani, cuando formaba parte de Manchester United, fue castigado con tres partidos de suspensión y 100.000 libras de multa por publicar en sus redes el comentario “Gracias, Negrito”, en respuesta a un amigo que lo había felicitado por anotar un gol, lo que fue considerado una “ofensa grave” en Inglaterra.

Se prevé que Bentancur estará disponible para jugar en la Premier League recién en el Boxing Day, cuando Tottenham visite a Nottingham Forest, y se perderá varios cotejos cruciales, contra Manchester City y Liverpool, además de los cuartos de final de la Copa de la Liga contra Manchester United.

Pero como el castigo sólo aplica a encuentros de carácter doméstico, sí podrá jugar partidos de la Europa League.

En este contexto, el uruguayo podrá actual el jueves 28 de este mes frente a Roma, y viajar para visitar a Rangers, de Escocia, el 12 de diciembre. El exvolante de Boca viene de participar en la victoria de Uruguay sobre Colombia (3-2) por la undécima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.