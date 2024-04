“No me puse fecha, no me pongo fecha para nada en mi vida. Trato de vivir mi vida y mi carrera día a día y lo que tenga que pasar, pasará. Las ganas de volver a Boca siempre están, ya lo dije, pero no me pongo fecha”, expresó Paredes, con la misma serenidad con la que domina el balón en el campo de juego.

Además, reveló un dato significativo: le gustaría volver "con Román (Riquelme) como presidente". De hecho, aseguró que ya ha conversado sobre el tema con el ídolo xeneize: "Me dijo que quiere que vuelva antes que se vaya, pero seguramente estará muchísimos años en el club; la gente está contenta con lo que está haciendo”.