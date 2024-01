La revelación de Leandro Paredes sobre las dudas por el futuro de Scaloni en la Selección Argentina: "Creía..."

image.png

La noticia de la posible salida de Scaloni fue recibida como un shock, y los jugadores coinciden en que no se discutió nada de eso en el vestuario antes de la conferencia. Paredes, en una entrevista que brindo en ESPN, recordó su sorpresa: "Me sorprendió muchísimo porque después del partido ninguno sabía nada. Salió y dio la conferencia sin hablar con nosotros. Pero sabíamos también que era difícil que no siga porque es nuestro pilar y la cabeza del grupo. Creo que llegamos a este momento juntos y no era el momento para que deje la Selección. Tenemos una Copa América por delante y él tiene que ser muy importante".