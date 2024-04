Por dónde ver Boca vs. Sportivo Trinidense: qué canal lo transmite EN VIVO por TV e internet

Si bien aún no se confirmó la alineación, el cuerpo técnico podrá contar con Sergio Romero y Edinson Cavani, quienes superaron diversas lesiones, aunque es probable que no comiencen desde el inicio. Otro jugador que podría regresar al equipo es Nicolás Figal, quien estuvo en el banco contra Newell's pero ya se ha recuperado de un esguince de rodilla. Por otro lado, Cristian Medina y Lautaro Blanco serán preservados, a pesar de no tener lesiones graves, ya que terminaron el partido contra Newell's con molestias menores. El volante, al igual que Luca Langoni, ni siquiera fue convocado.

Por su parte, Sportivo Trinidense está pasando por un momento complicado. En su primer partido contra Fortaleza de Brasil, sufrió una derrota por 2-0 en casa, y en la liga local se encuentra en la penúltima posición con siete puntos y solo dos victorias. El sábado pasado, fueron derrotados por 3-1 por Cerro Porteño en condición de local.

La probable formación de Boca vs. Sportivo Trinidense, por la Copa Sudamericana

Leandro Brey; Nicolás Figal, Cristian Lema, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón, Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.

El posible once de Sportivo Trinidense vs. Boca, por la Copa Sudamericana

Víctor Samudio; César Benítez, Juan Vera, Gilberto Flores, Sergio Mendoza Espínola; Tomás Rayer, Marcos Riveros, Juan Salcedo Zárate, Brian Andrada; Oscar Giménez y José Luis Sinisterra.

Boca vs. Sportivo Trinidense, por la Copa Sudamericana: dónde y cómo ver EN VIVO por TV

A diferencia de la Copa Libertadores, el encuentro entre el Xeneize y el conjunto paraguayo se podrá ver en vivo en la Argentina y en Latinoamérica de manera exclusiva a través de DirecTV Sports:

Canales 610 (SD) y 1610 (HD)

Boca vs. Sportivo Trinidense, por la Copa Sudamericana: dónde y cómo ver EN VIVO online y por internet

Boca vs. Nacional Potosí, por la primera fecha de la Copa Sudamericana, se podrá ver desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través de DirecTV GO, el servicio de streaming que ofrece la señal, que requiere suscripción previa.

Los datos de Boca vs. Sportivo Trinidense, por la Copa Sudamericana