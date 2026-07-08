El llamativo gesto del DT de Egipto durante el partido con Argentina: qué significa y por qué lo hizo

Ese movimiento fue establecido por la FIFA como el gesto universal para comunicar al árbitro la existencia de un presunto acto de racismo o discriminación dentro del campo de juego o proveniente de las tribunas.

Puede ser utilizado por jugadores, entrenadores, integrantes de los cuerpos técnicos e incluso oficiales del partido, con el objetivo de alertar de manera rápida y visible sobre una situación que requiera la intervención arbitral.

Por qué el DT de Egipto hizo esa seña

El llamativo gesto del DT de Egipto durante el partido con Argentina. (Foto: Reuters)

La acción ocurrió en el minuto 93, segundos después del gol convertido por Enzo Fernández, que selló la remontada argentina por 3-2.

Según trascendió desde la delegación egipcia, Hassan entendió que desde un sector cercano al banco de suplentes se habían producido presuntos gestos o expresiones racistas, motivo por el cual realizó la señal oficial frente al árbitro Letexier.

Sin embargo, el juez francés no consideró que existieran elementos suficientes para activar el protocolo y decidió continuar el partido. Ante la insistencia del entrenador, terminó mostrándole la tarjeta amarilla por sus reiterados reclamos.

Hasta el momento no trascendieron pruebas públicas ni imágenes concluyentes que confirmen la existencia de expresiones racistas durante el encuentro.

El protocolo de la FIFA contra el racismo

Hassan entendió que desde un sector cercano al banco de suplentes se habían producido presuntos gestos o expresiones racistas. (Foto: Reuters)

El gesto forma parte de la Iniciativa Global contra el Racismo aprobada por unanimidad durante el 74.º Congreso de la FIFA, realizado en Bangkok en mayo de 2024.

Su implementación oficial comenzó durante el Mundial Sub-20 Femenino de Colombia 2024 y desde entonces integra el reglamento de todas las competencias organizadas por la FIFA.

Cuando un árbitro recibe esa señal puede poner en marcha un procedimiento de tres etapas, cuya aplicación dependerá de la gravedad de la situación.

Primera etapa: detener momentáneamente el partido y emitir una advertencia pública dentro del estadio.

detener momentáneamente el partido y emitir una advertencia pública dentro del estadio. Segunda etapa: suspender temporalmente el encuentro si los hechos continúan.

suspender temporalmente el encuentro si los hechos continúan. Tercera etapa: dar por terminado el partido en caso de persistir las conductas discriminatorias.

Además, el Código Disciplinario de la FIFA contempla sanciones económicas que pueden llegar hasta los 5 millones de francos suizos, además de otras medidas deportivas para clubes, federaciones o selecciones responsables.

Las polémicas declaraciones de Hossam Hassan

Tras la derrota, el entrenador egipcio evitó profundizar sobre el gesto durante la conferencia de prensa, aunque sí lanzó fuertes críticas contra el arbitraje y la organización del torneo. "El resultado estuvo influido por factores internos durante el partido y por factores externos antes del encuentro", afirmó.

También insinuó que el seleccionado argentino habría ejercido presión sobre el árbitro y cuestionó el horario del partido, disputado al mediodía bajo altas temperaturas en Atlanta.

Incluso deslizó una polémica frase al referirse a la continuidad de la Selección en el torneo. "Tal vez quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa por cuestiones de marketing", sostuvo.

Pese a sus declaraciones, el entrenador no volvió a referirse públicamente al supuesto episodio que motivó la utilización del gesto antirracista.

Argentina ya piensa en Suiza

Mientras continúa la repercusión por lo sucedido en Atlanta, la Selección argentina ya dejó atrás la polémica y se enfoca en los cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Suiza el próximo sábado 11 de julio a las 22 horas, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, luego de que el conjunto europeo eliminara a Colombia en la definición por penales.