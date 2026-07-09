Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y ya se reportan 14 muertos y 78 heridos

En ese contexto, un funcionario iraní condenó este miércoles "en los términos más enérgicos posibles" los "repetidos actos de agresión" de Estados Unidos y las persistentes violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y de otras normas aplicables del derecho internacional.

Bahréin denunció ataques con misiles y drones

Las autoridades de Bahréin informaron este jueves que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron ataques iraníes.

La Fuerza de Defensa de Bahréin aseguró en un comunicado que Irán mantuvo lo que calificó como un "enfoque hostil sistemático" mediante ataques con misiles y drones dirigidos contra civiles en el reino.

Además, señaló que todas sus unidades se encuentran en el máximo nivel de preparación para proteger al país e instó a la población a no acercarse ni manipular objetos desconocidos o sospechosos que puedan haber quedado tras los ataques.

La institución también remarcó que el uso deliberado de misiles y drones contra civiles y propiedades privadas constituye una violación del derecho internacional humanitario.

Kuwait interceptó misiles y drones

Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait informó a través de un comunicado publicado en la red social X que las fuerzas militares interceptaron tres misiles balísticos, un misil de crucero y diez drones antes del amanecer.

Según precisó el organismo, los restos de los proyectiles provocaron daños materiales en distintos puntos del país y dejaron una persona herida, que permanece en condición estable.

Durante la madrugada de este jueves sonaron las sirenas de alerta aérea en todo Kuwait y equipos especializados fueron desplegados para retirar los escombros generados por las operaciones de interceptación.