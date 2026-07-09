En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Estados Unidos
Irán
Escalada militar en Medio Oriente

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y ya se reportan 14 muertos y 78 heridos

Los bombardeos dejaron además daños en infraestructura clave iraní. Donald Trump aseguró que Teherán busca retomar las negociaciones, mientras la Guardia Revolucionaria anunció represalias y denunció una nueva agresión estadounidense.

Banner Seguinos en google DESK
Trump aseguró que Teherán busca retomar las negociaciones

Trump aseguró que Teherán busca retomar las negociaciones, mientras la Guardia Revolucionaria anunció represalias. (Foto: Reuters).

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán durante la noche y provocó la muerte de 14 personas y otras 78 resultaron heridas, según informaron este jueves las autoridades iraníes. Los bombardeos también causaron daños en un puente y en una línea ferroviaria, en medio de una creciente escalada militar entre ambos países.

Leé también Estados Unidos destruyó 16 buques iraníes cerca del Estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente
Estados Unidos destruyó 16 buques iraníes cerca del Estrecho de Ormuz . 
La escalada entre Estados Unidos e Irán se profundizó con nuevos ataques, represalias iraníes y operaciones militares en varios países del Golfo. (Foto: Reuters).

La escalada entre Estados Unidos e Irán se profundizó con nuevos ataques, represalias iraníes y operaciones militares en varios países del Golfo. (Foto: Reuters).

En paralelo a los enfrentamientos, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán se comunicó con su administración. "Irán nos llamó para llegar a un acuerdo", sostuvo el mandatario al referirse a las negociaciones que mantienen ambos países.

Irán anunció represalias contra intereses estadounidenses

Como respuesta a los ataques, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Ejército iraní informaron que llevaron adelante operaciones contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos ubicadas en Kuwait, Bahréin y Qatar.

Los nuevos enfrentamientos ocurrieron mientras Washington y Teherán continuaban las conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo dentro de un plazo de 60 días, en el marco de un memorando de entendimiento firmado recientemente.

En ese contexto, un funcionario iraní condenó este miércoles "en los términos más enérgicos posibles" los "repetidos actos de agresión" de Estados Unidos y las persistentes violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y de otras normas aplicables del derecho internacional.

Bahréin denunció ataques con misiles y drones

Las autoridades de Bahréin informaron este jueves que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron ataques iraníes.

La Fuerza de Defensa de Bahréin aseguró en un comunicado que Irán mantuvo lo que calificó como un "enfoque hostil sistemático" mediante ataques con misiles y drones dirigidos contra civiles en el reino.

Además, señaló que todas sus unidades se encuentran en el máximo nivel de preparación para proteger al país e instó a la población a no acercarse ni manipular objetos desconocidos o sospechosos que puedan haber quedado tras los ataques.

La institución también remarcó que el uso deliberado de misiles y drones contra civiles y propiedades privadas constituye una violación del derecho internacional humanitario.

Kuwait interceptó misiles y drones

Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait informó a través de un comunicado publicado en la red social X que las fuerzas militares interceptaron tres misiles balísticos, un misil de crucero y diez drones antes del amanecer.

Según precisó el organismo, los restos de los proyectiles provocaron daños materiales en distintos puntos del país y dejaron una persona herida, que permanece en condición estable.

Durante la madrugada de este jueves sonaron las sirenas de alerta aérea en todo Kuwait y equipos especializados fueron desplegados para retirar los escombros generados por las operaciones de interceptación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estados Unidos Irán Muertos Guerra
Notas relacionadas
Estados Unidos anunció un bloqueo al tráfico marítimo en los puertos iraníes
Fin del alto el fuego: Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán en las inmediaciones del estrecho de Ormuz
Bélgica goleó 4 a 1 a Estados Unidos y se metió en cuartos de final

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar