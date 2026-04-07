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VIOLENCIA Y PREOCUPACIÓN

Robo y sospecha de "venganza": el violento episodio que vivieron a los hinchas de Boca en Chile

En la previa del partido ante Universidad Católica, fanáticos de Boca fueron víctimas de un robo violento en las inmediaciones del hotel. Investigan si el hecho está vinculado a un conflicto previo.

Robo y sospecha de venganza: el violento episodio que vivieron a los hinchas de Boca en Chile

La previa del debut internacional de Boca en Chile quedó marcada por un episodio de violencia que generó alarma. En las inmediaciones del hotel donde se aloja el plantel, hinchas del Xeneize fueron víctimas de un robo con armas de fuego, en un hecho que, según versiones locales, podría estar vinculado a un antecedente reciente entre parcialidades.

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El episodio ocurrió en las cercanías del Hotel Pullman de Vitacura, donde se hospeda la delegación antes del partido frente a Universidad Católica. Lo que durante la tarde había sido un clima festivo, con recibimiento y muestras de apoyo, se transformó en caos en cuestión de horas.

Qué pasó con los hinchas de Boca en Chile

De acuerdo a lo informado por medios chilenos, un grupo de delincuentes interceptó a simpatizantes argentinos y concretó un asalto violento. Según los reportes, los agresores estaban armados y actuaron en grupo, logrando sustraer pertenencias personales y banderas que se encontraban en la zona.

El portal AS Chile detalló que se trató de una banda compuesta por siete personas, quienes además llevaban prendas alusivas a Colo Colo. Este dato abrió la puerta a una posible interpretación del hecho como una represalia.

Por qué se habla de una “venganza”

La hipótesis surge a partir de un antecedente ocurrido en 2023. En aquella oportunidad, hinchas del equipo chileno fueron agredidos en La Bombonera durante una visita para un partido internacional. Según testigos, el conflicto se desató cuando intentaron colgar una bandera, lo que derivó en corridas, insultos y golpes.

En este contexto, algunos sectores interpretan el reciente episodio como una “revancha” vinculada a aquel cruce, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales que establezcan esa relación directa.

Qué se sabe sobre los objetos robados

Entre los elementos sustraídos se encontraban banderas de los hinchas de Boca. Según pudo saberse, una de ellas ya fue recuperada, mientras continúan las gestiones para que el resto pueda ser devuelto de manera pacífica.

El hecho genera preocupación en la previa del encuentro, sobre todo teniendo en cuenta que habrá presencia de público visitante. Aproximadamente 2.000 hinchas de Boca estarán en el estadio para el partido de esta noche.

Más allá de lo deportivo, el foco quedó puesto en la seguridad. Lo ocurrido en Santiago vuelve a exponer un problema recurrente en el fútbol sudamericano: la violencia alrededor de los partidos internacionales, incluso antes de que empiece a rodar la pelota.

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