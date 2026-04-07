Robo y sospecha de "venganza": el violento episodio que vivieron a los hinchas de Boca en Chile

Por qué se habla de una “venganza”

La hipótesis surge a partir de un antecedente ocurrido en 2023. En aquella oportunidad, hinchas del equipo chileno fueron agredidos en La Bombonera durante una visita para un partido internacional. Según testigos, el conflicto se desató cuando intentaron colgar una bandera, lo que derivó en corridas, insultos y golpes.

En este contexto, algunos sectores interpretan el reciente episodio como una “revancha” vinculada a aquel cruce, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales que establezcan esa relación directa.

Qué se sabe sobre los objetos robados

Entre los elementos sustraídos se encontraban banderas de los hinchas de Boca. Según pudo saberse, una de ellas ya fue recuperada, mientras continúan las gestiones para que el resto pueda ser devuelto de manera pacífica.

El hecho genera preocupación en la previa del encuentro, sobre todo teniendo en cuenta que habrá presencia de público visitante. Aproximadamente 2.000 hinchas de Boca estarán en el estadio para el partido de esta noche.

Más allá de lo deportivo, el foco quedó puesto en la seguridad. Lo ocurrido en Santiago vuelve a exponer un problema recurrente en el fútbol sudamericano: la violencia alrededor de los partidos internacionales, incluso antes de que empiece a rodar la pelota.