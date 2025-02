La FUERTE burla de Alianza Lima a Boca tras la histórica eliminación: "Fue puro..."

El video de la escena fue publicado en las redes oficiales de Alianza Lima, acompañado de un mensaje irónico. “Y sí, Pipo, fue puro biri biri”, en referencia a la frase que el propio Gorosito había utilizado en la previa para minimizar la presión de jugar en la Bombonera.

Gorosito y su mirada sobre la Bombonera: “A Boca lo hicieron grande los jugadores”

Desde días antes del partido, Pipo Gorosito había generado polémica con sus declaraciones sobre el estadio de Boca. "Es un mito, toda sanata. La hinchada no juega", había dicho, dejando en claro su postura sobre la influencia del público en la cancha. Durante el partido, los hinchas xeneizes le respondieron con insultos y silbidos, pero el entrenador logró su objetivo: eliminó a Boca y dejó al club sin competencias internacionales por el resto del semestre.

Luego del partido, lejos de retractarse, el DT reafirmó su idea: "No es La Bombonera. Lo que me pasa y me pasó cuando jugaba a la pelota es que puede no haber nadie o un millón de personas, es el contrario y la pelota. A Boca lo han hecho grandes los jugadores, los equipazos que ha tenido".

Identificado con River y San Lorenzo, Gorosito también comparó la cancha de Boca con otros escenarios históricos del fútbol sudamericano: "Puedo ir al Maracaná y por ahí juego mal, pero no porque la gente me grite, sino porque tengo un mal día".

Con su equipo en la siguiente fase y Boca eliminado, el entrenador se marchó de la Bombonera con una victoria que refuerza su discurso y una frase que quedará en el recuerdo de la serie: “Biri biri”.