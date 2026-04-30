Sorpresivo final: Juan Otero y su novio Mateo se separaron por motivos que nadie vio venir

Fue una noche a pura bomba informativa en el programa LAM (América Tv) al anunciar dos separaciones. En primer lugar, la de los actores Brenda Gandini y Gonzalo Heredia tras más de 15 años de relación y dos hijos.
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Juan Otero, el hijo de la actriz Florencia Peña, se separó de Mateo Lofeudo tras más de un año juntos y en LAM se concieron las razones.
Fue una noche a pura bomba informativa en el programa LAM (América Tv) al anunciar dos separaciones. En primer lugar, la de los actores Brenda Gandini y Gonzalo Heredia tras más de 15 años de relación y dos hijos.
En segundo término, Pepe Ochoa dio los detalles de otra separación actual dentro del mundo del espectáculo y que tiene que ver con un ex participante del certamen Cantando 2024, donde llegó hasta la final.
"Él es el famoso, es cantante y actor. Canta bien pero lo conocemos más por actor que cantante y ha sido tapa de revistas", adelantaba el panelista a modo de enigmático. Y luego reveló de quién se trataba la información de la ruptura sentimental: "Juan Otero está separado de su novio Mateo".
"Recuerdo que decían que había problemas", puntualizó Laura Ubfal sobre algunos cortocircuitos que pasaron los jóvenes. A lo que Carolina Molinari recordó: "Tenían una pareja tóxica, lo habían contado ellos".
"¡Qué lastima! Le mandamos un beso a Juancito que lo criamos en el Bailando y así quedó, las secuelas son estas", agregó con humor el conductor Ángel de Brito al escuchar de la separación de Juan Otero y Mateo Lofeudo.
Juan, hijo de la actriz Florencia Peña y el músico Mariano Otero, estaba en pareja con Mateo desde hace más de un año, tras blanquear la relación con fotos durante un viaje a la costa atlántica.
Tras presentar a su novio Mateo, Juan Otero comentó de los celos que rodeaban a la pareja y que incluso tenían una aplicación por la que ambos estaban rastreados con sus movimientos.
“Mi novio es muy lindo y no parece gay. Entonces se le tiran hombres y mujeres. Y ahora que estoy en pareja, no salgo nunca porque a mí no me gusta que él salga, entonces no puedo salir yo tampoco“, señaló el hijo de Flor Peña en unas declaraciones al Pollo Álvarez para Infobae que generaron revuelo en las redes.
Y agregó al respecto: "Nos tenemos rastreados en una aplicación igual...así que, cualquier cosa, yo sé lo que hace, si está caminando, si está en auto, si está comiendo, cargando el teléfono".
Incluso, cuando presentó públicamente a su pareja, Juan Otero salió a responder en un vide a algunos comentarios que cuestionaban la diferencia de edad entre los dos, siendo su pareja dos años mayor que él.
"La realidad es la siguiente: con Mateo nos llevamos dos años, si él es mayor, pero yo estoy completamente de acuerdo, soy consciente, lo elijo, lo amo y nos queremos", se sinceró el joven.