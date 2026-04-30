Sorpresivo final: Juan Otero y su novio Mateo se separaron por motivos que nadie vio venir

"¡Qué lastima! Le mandamos un beso a Juancito que lo criamos en el Bailando y así quedó, las secuelas son estas", agregó con humor el conductor Ángel de Brito al escuchar de la separación de Juan Otero y Mateo Lofeudo.

Juan, hijo de la actriz Florencia Peña y el músico Mariano Otero, estaba en pareja con Mateo desde hace más de un año, tras blanquear la relación con fotos durante un viaje a la costa atlántica.

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Las polémicas declaraciones de Juan Otero sobre su vínculo con Mateo

Tras presentar a su novio Mateo, Juan Otero comentó de los celos que rodeaban a la pareja y que incluso tenían una aplicación por la que ambos estaban rastreados con sus movimientos.

“Mi novio es muy lindo y no parece gay. Entonces se le tiran hombres y mujeres. Y ahora que estoy en pareja, no salgo nunca porque a mí no me gusta que él salga, entonces no puedo salir yo tampoco“, señaló el hijo de Flor Peña en unas declaraciones al Pollo Álvarez para Infobae que generaron revuelo en las redes.

Y agregó al respecto: "Nos tenemos rastreados en una aplicación igual...así que, cualquier cosa, yo sé lo que hace, si está caminando, si está en auto, si está comiendo, cargando el teléfono".

Incluso, cuando presentó públicamente a su pareja, Juan Otero salió a responder en un vide a algunos comentarios que cuestionaban la diferencia de edad entre los dos, siendo su pareja dos años mayor que él.

"La realidad es la siguiente: con Mateo nos llevamos dos años, si él es mayor, pero yo estoy completamente de acuerdo, soy consciente, lo elijo, lo amo y nos queremos", se sinceró el joven.