Escándalo en Gran Hermano: se supo el verdadero motivo de la inesperada expulsión de Solange Abraham

En ese contexto, quien aportó una mirada distinta fue Ángel de Brito, que utilizó sus redes sociales para compartir información que, según él, explicaría el trasfondo de la decisión. “Parece que tiene propuesta de La Casa de los Famosos. Y empezó a exigir muchas cosas, entre ellas ver a sus hijas y más plata. En La Casa de los Famosos le pagaban más”, escribió el conductor de LAM (América TV) en su cuenta de X.

Cabe recordar que, días atrás, la propia Abraham había tenido un breve paso por la adaptación estadounidense del formato Celebrity Big Brother del reality, en el marco de un intercambio entre formatos, donde permaneció durante una semana. No obstante, su regreso a la casa de Telefe no habría cumplido con sus expectativas.

TW Ángel de Brito - verdadera razón de la salida de Sol Abraham de GH Generación Dorada 1

Lejos de quedarse ahí, Ángel de Brito volvió a expresarse con dureza sobre el programa y cuestionó algunas decisiones de la producción: “Es cualquiera que salga Sol, entre Cinzia, que después vuelvan con información en el repechaje. ¿Qué están haciendo con GH?”, lanzó, evidenciando su postura crítica frente al desarrollo actual del ciclo conducido por Santiago del Moro.

Salida de Sol y reemplazo de Cinzia - captura GH Generación Dorada

Cómo fue la sorpresiva expulsión de Sol en la casa de Gran Hermano y su inmediato reemplazo con Cinzia

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atravesó este miércoles una de esas galas que quedan marcadas a fuego: Solange Abraham fue expulsada de manera fulminante y, en paralelo, se concretó el regreso de Cinzia Francischiello, gracias a la reactivación del ya conocido Golden Ticket.

Todo comenzó con Santiago del Moro, quien fue el encargado de poner en aviso a la audiencia sobre lo que estaba por suceder. El conductor anticipó el movimiento clave de la noche y confirmó que Cinzia volvería a cruzar la puerta de la casa más famosa del país. Sin embargo, lo que parecía una simple reingreso pronto se transformó en un momento de máxima tensión.

Minutos después, El Big tomó la palabra frente a todos los jugadores reunidos en el living, cambiando por completo el clima. “Hay una persona que insistentemente me viene manifestando su intención de abandonar mi casa y quiero compartir con todos ustedes lo que pienso sobre esta situación en este momento”, lanzó con tono serio, dejando en claro que la situación no pasaría desapercibida.

Lejos de suavizar su postura, redobló la apuesta con un mensaje contundente: “Considero que se trata de una deshonra al juego, a los compañeros y a las posibilidades que les brindé desde el mismo momento en que les abrí mis puertas. Millones de personas quisieran estar en este lugar, en su lugar. Por eso me cuesta comprender esta actitud que no le hace honor a lo que esta casa representa”. Sus palabras impactaron de lleno en los participantes, que escuchaban en absoluto silencio.

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Finalmente, llegó la definición que nadie esperaba escuchar en ese momento: “De tal modo, de tal modo, tomé la decisión de que esta persona se retire esta misma noche del juego”. Así, quedó expuesto que la participante que debía dejar la competencia era Sol Abraham.

La salida fue tan abrupta como impactante. Sol abandonó la casa por la puerta giratoria, sin tiempo para despedidas ni para preparar sus pertenencias. En cuestión de segundos, su presencia se desvaneció del juego.

Pero la noche todavía guardaba un giro más. Apenas se concretó la partida, la puerta volvió a moverse y apareció nuevamente Cinzia Francischiello, generando sorpresa, desconcierto y emoción entre los jugadores, que no podían creer lo que estaban viviendo. Así, el reality volvió a demostrar que todo puede cambiar en un instante.