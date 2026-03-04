Chatruc vs. Caparrós: el inesperado cruce por las expulsiones de Prestianni y Mastantuono

Qué le respondió José Chatruc a Martín Caparrós

Chatruc replicó el mensaje con una frase contundente: “Cuando tu ego de intelectual te hace creer que sos brillante opinando cualquier estupidez de cosas que entendés muy poco”.

La respuesta elevó el tono del intercambio y rápidamente generó reacciones entre seguidores de ambos. Caparrós no dejó pasar la réplica y volvió a contestar.

“No hay gente más desdichada que la que carece de humor. (Y por supuesto que de fútbol no entiendo nada. Son sólo 60 años viéndolo y 50 escribiendo sobre él: Goles, Olé, El País, New York Times... Pero no me rindo; aprenderé)”, escribió el periodista.

El cruce quedó allí, pero alcanzó para instalar el debate en redes, donde usuarios tomaron partido y compartieron capturas del intercambio.

No hay gente más desdichada que la que carece de humor.

(Y por supuesto que de fútbol no entiendo nada. Son sólo 60 años viéndolo y 50 escribiendo sobre él: Goles, Olé, El País, New York Times... Pero no me rindo; aprenderé)

(Y por supuesto que de fútbol no entiendo nada. Son sólo 60 años viéndolo y 50 escribiendo sobre él: Goles, Olé, El País, New York Times... Pero no me rindo; aprenderé) https://t.co/dTGSunUDHA — Martín Caparrós (@martin_caparros) March 4, 2026

Qué pasó con Gianluca Prestianni y por qué fue mencionado

El tuit original de Caparrós hacía referencia, entre otros casos, a la situación del joven futbolista argentino Gianluca Prestianni en un partido de Champions League entre Benfica y Real Madrid.

Durante ese encuentro, alrededor del minuto 52, tras el gol de Vinicius Junior para el conjunto español, se produjo un episodio de alta tensión. El brasileño celebró con un baile frente al córner, lo que generó el enojo de futbolistas del Benfica. Entre ellos se acercó Prestianni, quien le habló mientras se cubría la boca con la camiseta.

Según mostraron las cámaras, Vinicius señaló al argentino y se dirigió al árbitro francés François Letexier para denunciar que había recibido un insulto racista. De acuerdo a lo que indicó el delantero, Prestianni lo habría llamado “mono”.

Ante la acusación, el árbitro detuvo el partido hasta el minuto 60. Sin embargo, Letexier manifestó que no había escuchado el supuesto insulto y señaló que el futbolista argentino tenía la boca cubierta al momento de hablar, lo que dificultaba confirmar lo sucedido. Tras dialogar con los protagonistas, decidió que el juego continuara.

Vinicius recibió tarjeta amarilla por su festejo previo. Prestianni no fue amonestado y disputó el resto del encuentro.

Ese episodio fue uno de los mencionados por Caparrós en su reflexión inicial, que terminó derivando en el cruce con Chatruc. Un intercambio breve, pero lo suficientemente intenso como para convertirse en tema de conversación en el universo digital argentino.

Qué pasó con Franco Mastantuono y por qué fue expulsado

En cuanto al otro caso mencionado por Caparrós, la expulsión de Franco Mastantuono se produjo durante la derrota del Real Madrid ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. El joven argentino vio la tarjeta roja en los minutos finales del encuentro luego de un intercambio verbal con el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, quien no dudó en sancionarlo por exceso verbal.

Tras el partido, el juez redactó el informe oficial y dejó asentada de manera textual la frase que motivó la expulsión: “Es una p*** vergüenza”, habría dicho el futbolista. De acuerdo con el reglamento de La Liga y antecedentes similares, Mastantuono se expondría a una sanción de dos fechas en el campeonato doméstico, por lo que no estaría disponible para los encuentros ante Celta de Vigo y Elche.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, también se refirió al episodio en conferencia de prensa. Si bien aclaró que no sabía con exactitud qué había dicho el jugador, remarcó que “si lo expulsó, fue por algo” y sostuvo que “son cosas que no pueden pasar”. Además, dejó en claro que el argentino tendrá consecuencias internas por lo ocurrido, marcando distancia de la reacción que derivó en su primera expulsión como profesional.