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Polémica en Francia: la estrella que podría quedarse afuera del Mundial 2026

A solo semanas del inicio de la cita mundialista, el futbolista estrella atraviesa su momento más crítico. Según informan, su presencia en la convocatoria final del 14 de mayo está en serio riesgo. Los detalles.

Polémica en Francia: la estrella que podría quedarse afuera del Mundial 2026

El panorama para Eduardo Camavinga ha dado un giro inesperado y preocupante a un mes del inicio del Mundial 2026. Lo que parecía una fija en la estructura de la selección de Francia hoy es una de las mayores incógnitas de la prensa europea. Según reveló el medio francés Téléfoot, el volante del Real Madrid tiene serias chances de no integrar la convocatoria final de Didier Deschamps, una noticia que ha desatado una fuerte polémica en el país galo.

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Por qué Camavinga podría quedar fuera de la lista de Francia

La razón principal radica en la pérdida de jerarquía dentro del plantel nacional. Actualmente, el jugador del Merengue aparece como el sexto volante en la consideración del seleccionador francés, quedando relegado por detrás de nombres como Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni y Zaïre-Emery.

Esta caída en la consideración de Deschamps se vio reflejada en la última ventana internacional de marzo, donde Camavinga no fue titular ni contra Brasil ni contra Colombia. La decisión del DT no respondió a una rotación, sino a una elección táctica basada en el rendimiento actual de sus competidores directos, dejando al joven de 23 años en una posición sumamente vulnerable de cara al corte final.

Cómo fue la temporada de Camavinga en el Real Madrid

El año del mediocampista en el club español ha sido irregular. Si bien jugó 39 partidos y acumuló 2.013 minutos, su nivel futbolístico estuvo por debajo de las expectativas generadas en temporadas anteriores. En el vestuario del Madrid, la sensación predominante es que ha tenido oportunidades suficientes para consolidarse, pero no ha logrado dar el salto de calidad esperado este año.

Su imagen se vio particularmente afectada tras la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Munich, donde fue expulsado por doble amarilla en los minutos finales. Dejar al equipo con diez hombres en un momento tan crítico disparó las críticas y parece haber sido un factor determinante en la evaluación de su madurez futbolística para los compromisos de máxima presión.

¿Tiene Camavinga posibilidades de revertir su situación?

El margen es mínimo, pero no imposible. El DT francés dará a conocer la nómina oficial el próximo 14 de mayo, por lo que al jugador le quedan apenas cuatro partidos con el Real Madrid para intentar torcer el brazo de Deschamps. Ante las bajas en el plantel merengue, como la lesión de Arda Güler, Camavinga podría sumar minutos junto a Bellingham y Valverde en el cierre de la temporada, una ventana estrecha pero vital para demostrar que merece un lugar entre los 26 convocados.

Qué otros problemas afectan al jugador antes del Mundial

Además de lo futbolístico, la incertidumbre física también juega su papel. A comienzos de marzo, el futbolista sufrió una infección dental que requería cirugía, pero el jugador decidió no operarse para no perderse encuentros clave como la serie ante el Manchester City. Aunque este gesto demuestra su compromiso, suma una variable de riesgo médico en el peor momento posible de su carrera profesional.

A diferencia del Mundial de Qatar 2022, donde su polivalencia para jugar como lateral izquierdo fue su gran aliada, hoy ese recurso parece agotado: las presencias de Theo Hernández y Lucas Digne cierran esa puerta, obligando a Camavinga a pelear un lugar exclusivamente en un mediocampo donde la competencia es feroz. El 14 de mayo será el día de la verdad para una de las promesas que hoy lucha por no ver el Mundial desde afuera.

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