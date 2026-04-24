Duro golpe para Gianluca Prestianni: la UEFA le impuso una sanción histórica por el cruce con Vinícius

Tres partidos de cumplimiento efectivo: En este conteo ya se incluye el encuentro de suspensión provisional que Prestianni cumplió el 25 de febrero en el duelo de vuelta ante el Real Madrid.

Tres partidos bajo periodo probatorio: Esta parte de la sanción queda en suspenso por un lapso de dos años y solo se hará efectiva si el futbolista reincide en una conducta similar.

Qué dijo Prestianni sobre la acusación de Vinícius Júnior

El exjugador de Vélez, de apenas 20 años, rompió el silencio en una entrevista exclusiva con Telefé y expresó su angustia por la etiqueta que se le impuso. “Me dolió que me traten de algo que jamás hice. Estoy muy tranquilo de que todos los que me conocen saben la clase de persona que soy”, declaró el volante.

Durante el proceso, trascendió que el foco de la controversia estuvo en la naturaleza del insulto. Mientras el delantero del Real Madrid denunció insultos racistas, Prestianni admitió en su testimonio haber llamado "maricón" y no "mono" al brasileño, argumento que derivó en que la UEFA tipificara la sanción como conducta homofóbica y no racista. “Es frustrante, pero te la tenés que guardar. No tenés que decir nada”, reflexionó el jugador sobre la exposición mediática del caso.

El respaldo total del Benfica y de José Mourinho

A pesar de la gravedad del fallo, el club portugués se mantuvo firme en la defensa de su joya. El presidente de la institución, Rui Costa, fue tajante ante la prensa internacional: “Prestianni es todo, menos racista. El Benfica está protegiendo a su jugador, que se ha sentido muy ofendido”, aseguró el mandatario, quien además garantizó que el club no dejaría solo al argentino en este proceso.

Incluso el entrenador del equipo, José Mourinho, brindó su apoyo al futbolista durante las semanas de incertidumbre. Sin embargo, los pedidos de disculpas y el respaldo institucional no fueron suficientes para evitar una sanción que ahora depende de la decisión de la FIFA para determinar si el "Pulga" podrá estar presente en el debut mundialista con la Albiceleste o si deberá purgar su castigo fuera de la convocatoria.