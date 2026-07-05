Martita Fort perdió la paciencia y lanzó un durísimo exabrupto contra tres glorias de la Selección: "Vejestorios..."

“Fuimos a un evento de pádel de exjugadores de la Selección. Había un par de vejestorios, así, medio retirados, que no tenían ganas de hablar”, afirmó.

Luego explicó que su objetivo era entrevistar a varias figuras, aunque terminó consiguiendo una nota con el streamer Coscu.

“Literalmente, fui a buscar a Tévez, a Saviola… y me terminé yendo con una nota de Coscu. Un copado Coscu, pero bueno, se me desvió la cosa”, comentó.

Cuando uno de los conductores intentó explicarle que el trabajo de un notero implica aceptar que no siempre se consiguen todas las entrevistas, Martita volvió a reaccionar con otro exabrupto.

“¿Hay que chupar pi... decís vos?”, lanzó, generando sorpresa en el estudio. Rápidamente, uno de sus compañeros buscó descomprimir el momento y respondió entre risas: “Sí, pero metafóricamente”.

Las declaraciones de Martita Fort no tardaron en viralizarse en redes sociales y generaron un fuerte debate por el tono utilizado para referirse a tres exreferentes de la Selección Argentina, dejando uno de los momentos más comentados de la cobertura del Mundial 2026.