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Martita Fort perdió la paciencia y lanzó un durísimo exabrupto contra tres glorias de la Selección: "Vejestorios..."

La influencer se mostró muy molesta después de no conseguir entrevistas con exfutbolistas de la Selección Argentina durante un evento en Miami y lanzó fuertes insultos al aire.

5 jul 2026, 14:20
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Martita Fort perdió la paciencia y lanzó un durísimo exabrupto contra tres glorias de la Selección: Vejestorios...

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La cobertura del Mundial 2026 dejó un nuevo episodio cargado de polémica, esta vez con Martita Fort como protagonista. La influencer estalló al aire tras no conseguir entrevistas con varias glorias de la Selección Argentina durante un evento de pádel realizado en Miami y terminó insultando a Esteban Cambiasso, además de descalificar a otros históricos como Carlos Tévez y Javier Saviola.

Martita, que se encuentra cubriendo el Mundial para Blender, relató que asistió al encuentro con la intención de conseguir algunas entrevistas, pero la experiencia estuvo muy lejos de lo esperado.

“Fui a un evento malísimo”, lanzó apenas comenzó su descargo. En ese momento, uno de sus compañeros le recordó que Cambiasso había rechazado darle una nota. Sin filtros, respondió: “Bueno, qué sé yo quién es Cambiasso, me chupa todos los huevos, honestamente”.

Lejos de bajar el tono, continuó describiendo el ambiente que encontró en el evento y volvió a disparar contra los exfutbolistas.

“Fuimos a un evento de pádel de exjugadores de la Selección. Había un par de vejestorios, así, medio retirados, que no tenían ganas de hablar”, afirmó.

Luego explicó que su objetivo era entrevistar a varias figuras, aunque terminó consiguiendo una nota con el streamer Coscu.

“Literalmente, fui a buscar a Tévez, a Saviola… y me terminé yendo con una nota de Coscu. Un copado Coscu, pero bueno, se me desvió la cosa”, comentó.

Cuando uno de los conductores intentó explicarle que el trabajo de un notero implica aceptar que no siempre se consiguen todas las entrevistas, Martita volvió a reaccionar con otro exabrupto.

“¿Hay que chupar pi... decís vos?”, lanzó, generando sorpresa en el estudio. Rápidamente, uno de sus compañeros buscó descomprimir el momento y respondió entre risas: “Sí, pero metafóricamente”.

Las declaraciones de Martita Fort no tardaron en viralizarse en redes sociales y generaron un fuerte debate por el tono utilizado para referirse a tres exreferentes de la Selección Argentina, dejando uno de los momentos más comentados de la cobertura del Mundial 2026.

     

 

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