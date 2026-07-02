Maia Reficco habló por primera vez de su noviazgo con Franco Colapinto: "Está haciendo..."

"Y de ahí realmente no tengo mucho más de voz ni voto en eso, creo que realmente no me pongo nerviosa ni nada porque él está haciendo lo que ama", cerró la artista en una frase que resume el orgullo y confianza detrás de cada paso que da su pareja.

A fines de abril, la pareja estuvo en la Argentina donde Franco Colapinto animó una histórica exhibición con su vehículo de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires reuniendo a 600 mil personas y también ella lo acompaña en las distintas carreras por el mundo consolidando día a día el noviazgo.

Maia Reficco mostró las primeras fotos privadas con Franco Colapinto

Maia Reficco sorprendió en las redes sociales al compartir las primeras imágenes junto al piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto tras confirmarse el romance.

Tras la carrera del deportista en el GP de Fórmula 1 en Miami, la actriz y cantante volvió a las redes sociales y compartió las primeras fotos junto a su novio.

Reficco mostró la intimidad de sus días con el piloto de automovilismo en una serie de imágenes que compartió en un posteo desde su cuenta de Instagram. "Reaparezco", expresó la joven en la publicación luego de varios días de ausencia en la virtualidad.

En la misma se destacan dos imágenes con Franco Colapinto: una vestido como piloto listo para subirse al auto y en otra compartiendo el mismo avión, donde Franco sonríe con los ojos cerrados y recostado sobre el asiento, completamente enamorado.

El deportista comentó la publicación con corazones y emojis de enamorado mientras que después comentó: "Qué ganas de ser tu hab!". El posteo de Maia Reficco se llenó de comentarios de sus seguidores felices por la consolidación del romance entre los dos.