Colapinto tuvo una floja clasificación en Silverstone: se despistó en la Q1 y largará 19°

El Gran Premio de Gran Bretaña se disputará este domingo desde las 11 (hora de la Argentina).

Antonelli se quedó con la pole position en Silverstone

Kimi Antonelli se quedó con la pole position tras una gran vuelta en la que marcó 1:28.111. El italiano largará primero en la carrera del domingo, mientras que la primera fila la completará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 175 milésimas.

Detrás se ubicará Lewis Hamilton (Ferrari), quien partirá desde la segunda fila junto a George Russell (Mercedes).

Lando Norris finalizó entre los primeros puestos, mientras que su compañero Oscar Piastri terminó octavo. Max Verstappen se clasificó séptimo en una clasificación muy ajustada, e Isack Hadjar logró una destacada quinta posición.