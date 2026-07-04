Colapinto tuvo una floja clasificación en Silverstone: se despistó en la Q1 y largará 19°

Franco Colapinto largará este domingo desde el 19° puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 luego de sufrir un despiste en su último intento de la Q1 de la clasificación disputada este sábado en Silverstone.
El argentino no logró completar su último intento en la Q1 luego de un despiste en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña y quedó fuera en la primera tanda.
Colapinto tuvo una floja clasificación: se despistó en la Q1 y largará 19° en Silverstone
Franco Colapinto largará este domingo desde el 19° puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 luego de sufrir un despiste en su último intento de la Q1 de la clasificación disputada este sábado en Silverstone.
El piloto de Alpine estaba en plena vuelta rápida y buscaba mejorar su registro para avanzar a la Q2. Sin embargo, perdió el control del auto en uno de los sectores más veloces del circuito, en una maniobra aparentemente condicionada por el viento, y no pudo completar el giro.
"Es un poco difícil saber qué pudo haber pasado. He revisado algunos datos, pero no todos. En cuanto giré, perdí completamente el control de la rueda trasera. Muy extraño. Me cuesta entender qué pasó, pero lo analizaremos con los datos e intentaremos tener una mejor carrera mañana", señaló Colapinto ante la prensa, donde resumió la jornada como "un día muy malo de vuelta".
El despiste dejó al argentino eliminado en la Q1 por primera vez en la temporada, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró avanzar a la siguiente instancia con el 13° mejor tiempo.
El Gran Premio de Gran Bretaña se disputará este domingo desde las 11 (hora de la Argentina).
Kimi Antonelli se quedó con la pole position tras una gran vuelta en la que marcó 1:28.111. El italiano largará primero en la carrera del domingo, mientras que la primera fila la completará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 175 milésimas.
Detrás se ubicará Lewis Hamilton (Ferrari), quien partirá desde la segunda fila junto a George Russell (Mercedes).
Lando Norris finalizó entre los primeros puestos, mientras que su compañero Oscar Piastri terminó octavo. Max Verstappen se clasificó séptimo en una clasificación muy ajustada, e Isack Hadjar logró una destacada quinta posición.