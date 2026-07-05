Paula Chaves contó por qué guardó su placenta en el freezer durante cuatro años: "Mi idea era plantar..."

Luego explicó cómo fue que decidió llevársela apenas nació Filipa. “Me ponen a mi hija en el pecho, sale la placenta y le preguntan a Pedro qué hacer con ella. Él no sabía qué responder y dije: ‘Guárdenla’. Me la llevé en una bolsita”, recordó.

Chaves contó que una parte de la placenta fue utilizada para elaborar cápsulas desecadas, una práctica elegida por algunas mujeres tras el parto, mientras que el resto permaneció congelado durante varios años.

Sin embargo, el plan que tenía para ese tejido nunca pudo cumplirse. Durante una limpieza del freezer, una persona que trabajaba en su casa la desechó sin saber el significado que tenía para ella.

“En una limpieza de freezer me la tiraron. Lo que lloré”, recordó con pesar. La conductora explicó que toda su familia conocía la historia porque siempre advertía que no tocaran esa bolsa. “Yo avisaba a todos: ‘Cuidado que está la placenta’. Estuvo mucho tiempo guardada y cuidada”, relató.

Finalmente, Paula aclaró cuál era el verdadero motivo por el que había decidido conservarla durante tanto tiempo. “Mi idea era plantar un árbol”, explicó, dejando en claro que buscaba realizar un ritual con un fuerte valor simbólico.

La confesión generó sorpresa y risas en el estudio, al punto que Mario Pergolini cerró el tema con una frase que resumió el desconcierto del momento: “Sáquenme de acá”.