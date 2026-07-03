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Colapinto quedó eliminado en la SQ2: desde dónde largará en la Sprint del GP de Gran Bretaña

El piloto argentino de Alpine no logró avanzar a la SQ3 tras un único intento en la segunda tanda de clasificación en Silverstone.

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Colapinto quedó eliminado en la SQ2: desde dónde largará en la Sprint del GP de Gran Bretaña

Franco Colapinto no pudo meterse entre los diez mejores de la clasificación Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y partirá desde el 14° lugar en la carrera Sprint de este sábado en Silverstone, correspondiente a la duodécima fecha del Mundial de Fórmula 1 2026.

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El piloto argentino de Alpine había dejado buenas sensaciones al finalizar 11° en la única práctica libre, pero en la Sprint Shootout no logró dar el salto a la SQ3 y quedó eliminado en la segunda tanda tras registrar un tiempo de 1:29.983.

Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, también quedó afuera de la pelea por la pole al terminar 11°, evidenciando las dificultades que tuvo la escudería francesa para competir con los equipos de punta.

Lewis Hamilton gan&oacute; la pole del Sprint del s&aacute;bado. (Foto: Reuters)

Lewis Hamilton ganó la pole del Sprint del sábado. (Foto: Reuters)

La pelea por los primeros puestos dejó a Lewis Hamilton como el más rápido de la clasificación Sprint con un tiempo de 1:28.747. Detrás del británico se ubicaron Kimi Antonelli y Charles Leclerc, mientras que George Russell y Lando Norris completaron los cinco mejores registros.

El top 10 lo completaron Max Verstappen, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda, Isack Hadjar y Liam Lawson, quienes serán protagonistas de la pelea por los puntos en la carrera Sprint de este sábado en Silverstone.

Un solo intento que no alcanzó

La estrategia de Alpine llamó la atención durante la SQ2. Mientras la mayoría de los equipos salió temprano para completar más de una vuelta rápida, Colapinto y Gasly permanecieron en los boxes hasta la mitad de la sesión y apostaron todo a un único intento con neumáticos medios, obligatorios durante esta fase de la clasificación.

El argentino tuvo un pequeño inconveniente en la curva 7, donde perdió algunas décimas valiosas que terminaron siendo determinantes.

Con un registro de 1:29.983, quedó 14°, a poco más de medio segundo del mejor tiempo de la tanda.

Así quedaron los eliminados

La SQ2 dejó varios nombres importantes fuera de la definición.

Los pilotos eliminados fueron:

  • Pierre Gasly (11°)
  • Gabriel Bortoleto (12°)
  • Nico Hülkenberg (13°)
  • Franco Colapinto (14°)
  • Carlos Sainz (15°)
  • Alex Albon (16°)

La eliminación de Sainz fue una de las grandes sorpresas de la jornada, mientras que Alpine volvió a quedarse sin representantes en la lucha por las primeras posiciones.

Colapinto había superado la primera tanda

En la SQ1, el argentino logró avanzar sin demasiados sobresaltos. Después de mejorar su tiempo sobre el cierre de la sesión, marcó 1:30.894, registro que le permitió terminar 15° y asegurarse un lugar en la segunda instancia de la clasificación.

Los eliminados en esa primera ronda fueron:

  • Oliver Bearman (17°)
  • Esteban Ocon (18°)
  • Sergio "Checo" Pérez (19°)
  • Valtteri Bottas (20°)
  • Fernando Alonso (21°)
  • Lance Stroll (22°)

Hamilton volvió a dominar en Silverstone

Tal como había ocurrido en la práctica libre, Lewis Hamilton volvió a marcar el ritmo en la clasificación Sprint. El británico registró un tiempo de 1:28.747, superando por apenas 99 milésimas al joven italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato.

El rendimiento del siete veces campeón del mundo reafirma el gran momento de Ferrari en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario y lo posiciona como uno de los principales candidatos para pelear tanto la Sprint como la carrera principal del domingo.

Cómo sigue la actividad en Silverstone

El Gran Premio de Gran Bretaña se disputa con formato Sprint. Luego de esta clasificación, la actividad continuará este sábado con la carrera Sprint, que repartirá puntos para los ocho primeros clasificados.

Más tarde se llevará a cabo la clasificación tradicional que ordenará la grilla para el Gran Premio del domingo.

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