La PREOCUPANTE predicción del astrólogo de Boca para el encuentro ante Cruzeiro: "Va a ser horroroso"

La baja de Cavani, quien sufrió un desgarro de grado 2 en el sóleo, será un duro golpe para Boca, que no podrá contar con el delantero uruguayo por al menos tres semanas. Además, la zaga central compuesta por Cristian Lema y Marcos Rojo, que será titular esta noche, llega al partido tras recuperarse de problemas musculares recientes.

En ese contexto, el astrólogo anticipó un partido muy complicado: “El partido va a ser una locura, el primer tiempo va a ser horroroso, veo que el árbitro va querer expulsar a un jugador. No hay que ser boludos, porque Cruzeiro va a tener un beneficio; no hay que ser boludos y que nos expulsen. Si no nos expulsan, vamos a sufrir más de la cuenta”. A pesar de este sombrío análisis, Armas fue optimista sobre el desenlace: “Veo a Boca sufriendo y clasificando de suerte, por obra y gracia del espíritu santo. Pero si no expulsan a ninguno en el primer tiempo”.

Otro tema que preocupó al tarotista fue el uso de la camiseta alternativa amarilla por parte de Boca, que fue vista con desconfianza por algunos hinchas: “Jugamos con la amarilla, no controlamos la energía de la amarilla, que es muy buena. Como que nos da tanta energía que a veces la canalizamos para mal, hacemos pelotudeces, como patadas voladoras y otras cosas. Eso preocupa un poco”.