Gran Hermano: sancionaron a Luana Fernández y un momento en vivo cambió todo en la casa

Mientras tanto, las alianzas empezaron a moverse. En una charla privada, Franco volvió a acercarse a Yanina Zilli y le deslizó una advertencia sobre Sarmiento: “Está esperando para cortarse solo”, marcando desconfianza dentro del grupo.

Por su parte, Brian también tomó postura y en la sala de stream lanzó una frase que encendió la polémica: “Luana puso en riesgo al grupo”, generando aún más tensión en la convivencia.

Pero lo más fuerte llegó después. Gran Hermano decidió sancionar a Luana Fernández por haber anticipado cuáles serían sus jugadas si ganaba el liderazgo, algo que está prohibido dentro del reglamento. La producción interpretó que la participante dio pistas en una conversación con Zunino en el jardín.

La consecuencia fue contundente: perdió el liderazgo y también la inmunidad. El rol pasó entonces a Manuel Ibero, quien había quedado segundo en la prueba. Sin embargo, la sanción tuvo un efecto extra, ya que él tampoco podrá acceder al beneficio de la inmunidad.

Con este escenario, la placa de nominados empezó a configurarse en medio de un clima cada vez más tenso, con estrategias en revisión, vínculos que tambalean y un Brian Sarmiento que terminó quedando en el centro de la escena por su comportamiento en vivo.

Embed

Qué pasó con la fulminante de Brian Sarmiento que terminó anulada en Gran Hermano

La tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sumó un nuevo capítulo con una jugada que no salió como Brian Sarmiento esperaba. El exfutbolista había ingresado al confesionario con una decisión clara: utilizar la fulminante para enviar directamente a placa a Pincoya, una de las participantes más fuertes del reality.

Minutos después, la voz del Big irrumpió en la casa para comunicar que Jennifer ya se encontraba nominada. En ese contexto, Sarmiento no dudó en asumir su movimiento y volvió a cargar contra la jugadora chilena. La acusó, una vez más, por la falta de comida en la casa y por, según sus palabras, “faltarle el respeto a todo el pueblo argentino”.

Sin embargo, el escenario dio un giro inesperado casi de inmediato. Gran Hermano volvió a hablarle a los participantes y aclaró la situación: la fulminante quedaba sin efecto y, en consecuencia, la trasandina salía automáticamente de placa.

La reacción de Brian no tardó en llegar. Lejos de ocultar su frustración por lo ocurrido, se sinceró frente a sus compañeros con una frase que rápidamente se viralizó: “Soy un virgo bárbaro”.

Así, una de las jugadas más fuertes de la semana terminó diluyéndose en cuestión de minutos, dejando expuesto al exfutbolista y reconfigurando el tablero dentro del juego.