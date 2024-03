La salud de Javier Altamirano: fue trasladado al Instituto Fleni y ¿será operado?

Aunque Altamirano se encuentra en terapia intensiva, esta condición responde a cuidados específicos y no indica un agravamiento de su estado. Los especialistas están evaluando si será necesario realizar una intervención quirúrgica o si puede seguir un tratamiento medicamentoso para disolver el trombo que afectó su función cerebral y desencadenó las convulsiones.

Dada la complejidad del caso, no se pueden establecer plazos precisos de recuperación. Los médicos continuarán estudiando su situación para tener un panorama más claro, y no descartan la posibilidad de que permanezca en el Fleni después de los estudios, ya que el Instituto Médico Platense no cuenta con los recursos adecuados para tratar este tipo de patologías.

En cuanto al partido suspendido entre Estudiantes y Boca, se propone que se reanude durante la última fecha de la Zona A (programada para el fin de semana del 14 de abril), mientras que la definición de la Zona B se llevaría a cabo el miércoles 17 de abril. Esto se da en un contexto de un calendario ajustado debido al inicio de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.