Luisana Lopilato revolucionó las redes antes del duelo con Inglaterra: “Argenta hasta el cajón”

La publicación no pasó inadvertida y, en cuestión de minutos, comenzó a acumular miles de reproducciones e interacciones entre sus casi siete millones de seguidores. Muchos usuarios destacaron la pasión con la que Luisana Lopilato interpretó la canción y celebraron que, una vez más, eligiera acompañar al seleccionado argentino desde el lugar donde reside.

La Cuarta Estrella volvió a sonar con fuerza en las horas previas al duelo entre Argentina e Inglaterra, un encuentro que mantiene en vilo a millones de argentinos. En ese contexto, la actriz se sumó a las numerosas figuras del espectáculo que utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de aliento a la Scaloneta, alimentando la ilusión de un nuevo paso rumbo a la gran final del Mundial 2026.

Vale señalar que no es la primera vez que Luisana Lopilato aprovecha sus plataformas digitales para compartir publicaciones relacionadas con sus raíces argentinas. A pesar de haber construido su vida familiar en Canadá junto a Michael Bublé y sus hijos, la actriz suele manifestar el cariño que conserva por su país y, especialmente, por la Selección. En esta oportunidad volvió a demostrarlo con un video cargado de emoción, sentimiento y apoyo incondicional, dejando en claro que la distancia nunca disminuyó su pasión por los colores celeste y blanco.

Cómo fue el sorpresivo apoyo de Mick Jagger a la Argentina antes del duelo con Inglaterra en el Mundial 2026

La ilusión de millones de argentinos está puesta en el trascendental enfrentamiento frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Con la clasificación de España a la definición del certamen, luego de imponerse por 2 a 0 sobre Francia, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni buscará dar un paso más rumbo a la gran final.

En la antesala de ese compromiso decisivo, en las redes sociales volvió a cobrar fuerza un antiguo video protagonizado por Mick Jagger, quien tiempo atrás sorprendió con un gesto de apoyo hacia la Selección Argentina antes del inicio de la Copa del Mundo.

El histórico líder de The Rolling Stones había llamado la atención al aparecer vistiendo la camiseta albiceleste con el número 10 de Lionel Messi, además de realizar una predicción que, con el correr de los partidos, terminó cumpliéndose. Ese registro volvió a viralizarse en las últimas horas y generó numerosos comentarios entre los usuarios.

En aquella entrevista, realizada antes de que comenzara el torneo, el reconocido músico británico se mostró optimista respecto al recorrido del conjunto argentino y no dudó en expresar su pronóstico. “Definitivamente van a llegar a las semifinales”, afirmaba Mick Jagger durante la charla con un periodista argentino. Luego, mientras exhibía con entusiasmo la camiseta celeste y blanca, añadía: "Tengo mi camiseta para ir al Mundial".

Con el seleccionado nacional ya instalado entre los cuatro mejores del campeonato, aquellas declaraciones recuperaron protagonismo y fueron compartidas nuevamente por miles de fanáticos, quienes también recordaron otro episodio que vincula al cantante con un histórico cruce entre argentinos e ingleses.

Muchos rememoraron que Mick Jagger estuvo presente en el estadio durante el Mundial de Francia 1998, cuando Argentina eliminó a Inglaterra en la definición por penales, en el recordado encuentro disputado por el equipo conducido por Daniel Passarella.

Sobre aquella experiencia, el propio artista había contado: "Tengo algunos otros realmente malos. Estuve en las eliminatorias, Inglaterra, Argentina, cuando David Beckham fue expulsado en Francia. Saint-Étienne, yo estaba allí", al recordar el partido en el que siguió de cerca la derrota de su selección.

Mientras crece la expectativa por una nueva edición del clásico entre Argentina e Inglaterra, muchos seguidores del músico se preguntan si Mick Jagger dirá presente en el estadio de Atlanta para presenciar el encuentro o si, esta vez, acompañará el partido desde la distancia.