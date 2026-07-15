La impactante revelación de Sofi Martínez en la previa de Argentina - Inglaterra: "Demasiado..."

La periodista indicó que será algo especial cubrir desde el estadio ese partido con tanta historia y tan especial para todos los argentinos: "Un poco temo por los corazones argentinos, el mío también. Siento realmente que va a ser demasiado histórico lo que pase el miércoles y no sé si estamos listos y si yo estoy lista para semejante acontecimiento de estar en un Argentina - Inglaterra en el campo de juego en una semifinal del Mundial", concluyó.

Yanina Latorre reveló la charla que tuvo con Sofi Martínez tras el gesto de Messi

Yanina Latorre comentó en el programa SQP (América Tv) la charla que mantuvo con Sofi Martínez después de que Messi le hablara direcamente a ella al término del partido ante Cabo Verde en el Mundial 2026 para despegarla de cualquier tipo de polémica que se instaló desde las redes.

"Le escribí al toque porque me emocionó cuando lo vi porque se lo merecía y yo no es que tengo una amistad", reconocíó la conductora tras observar por televisión el gesto del capitán de la Selección Argentina con la periodista.

Y luego leyó el mensaje que le envió a Sofi Martínez en ese momento vía WhatsApp: "Le dije: 'qué bien lo de Messi, te mando un abrazo, no te enganches con estupideces'".

Yanina Latorre comentó cuál fue la respuesta que recibió de la periodista en ese momento: "Me pone: gracias y un corazón, él estuvo muy bien. Yo estaba segura porque tengo la mejor con ellos (los futbolistas) desde siempre, desde el trabajo y el respeto. Él me frena en cada zona mixta, toda la especulación que se hace cada vez más grande es lo que no puedo creer y me lastima".

"Hoy en día cualquier bolu.. pone cualquier cosa en una historia o tuit y se hace una bola y sobre todo cuando es una mujer y es Messi, es muy duro", finalizó la conductora analizando las versiones que se instalan desde la virtualidad y la ola que se genera.