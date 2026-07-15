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La formación de la Selección Argentina vs. Inglaterra: la duda de Scaloni y la sorpresa que analiza

Lionel Scaloni define el once de la Selección Argentina para el cruce de este miércoles ante Inglaterra en Atlanta. La probable formación y la sorpresa en el mediocampo.

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Foto: Reuters 

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La cuenta regresiva llegó a su fin y el cuerpo técnico nacional ultima los detalles tácticos para el compromiso más importante de la temporada. La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, este miércoles desde las 16. A la espera del partido que se disputará en el Estadio Atlanta, Lionel Scaloni termina de definir la formación y analiza variantes para un duelo clave en busca del bicampeonato tras la estrella ganada en Qatar hace cuatro años, manteniendo en vilo a los hinchas con una duda sustancial en la estructura de la zona media.

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Las intenciones del estratega de Pujato de realizar retoques estratégicos quedaron expuestas de manera pública en la jornada previa a la concentración definitiva. En la conferencia de prensa previa al partido, el propio entrenador comentó que evalúa alternativas pensando en el equipo de Thomas Tuchel: "Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival. La idea es salir con lo mejor que tenemos, los chicos están bien", anticipó, aunque optó por la cautela habitual y no confirmó el once titular ante los micrófonos.

De acuerdo con el panorama interno de la delegación, la información indica que no se esperan demasiadas modificaciones con respecto al once que le ganó a Suiza por 3-1, un partido que representó la cuarta oportunidad en la que el director técnico repitió la formación inicial en lo que va de su ciclo al frente del seleccionado mayor. Sin embargo, sí es posible que haya algún cambio, aunque todavía no está claro quién podría entrar y el técnico recién confirmará los once el mismo miércoles, cuando se lo informe al plantel en la charla técnica previa al viaje rumbo al Mercedes-Benz Stadium.

¿Jugará la Selección Argentina con línea de cinco defensores contra Inglaterra?

El cuerpo técnico descartó la opción de modificar el sistema defensivo para el inicio del partido de semifinales, optando por mantener el esquema tradicional.

A diferencia de los ensayos tácticos preliminares que trascendieron durante las últimas sesiones de entrenamiento en la base de la delegación, el dibujo de tres centrales no correrá desde el arranque. Hoy la línea de cinco no parece una opción viable para el pitazo inicial del árbitro estadounidense. En caso de concretarse una modificación en la pizarra, todo indica que sería en el mediocampo y podría haber una sorpresa: Rodrigo De Paul es quien más chances tiene de ser reemplazado, dado que estuvo a punto de salir antes del partido frente a Egipto y fue sustituido en los últimos dos encuentros de la Selección, quedando Enzo Fernández como otra alternativa de recambio.

¿Quién reemplazaría a Rodrigo De Paul en la formación titular?

Un habitual revulsivo del plantel nacional se perfila como la principal alternativa ofensiva en caso de que el mediocampista de Inter Miami deje el equipo.

La vacante en el sector de gestación ya cuenta con un candidato firme que se ha ganado la entera confianza del entrenador a base de regularidad. Si el cuerpo técnico decide hacer modificaciones y De Paul deja la titularidad, Nicolás González pica en punta para tomar su lugar. El futbolista surgido en Argentinos Juniors viene siendo uno de los primeros cambios del entrenador en cada encuentro y ha tenido muy buenos rendimientos en el certamen. En caso de ingresar, lo hará como volante por la izquierda y habría que ver quién ocupa el lugar derecho dentro de la distribución del campo.

De esta manera, la probable formación de la Selección Argentina para buscar la final se alinea con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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