La formación de la Selección Argentina vs. Inglaterra: la duda de Scaloni y la sorpresa que analiza

A diferencia de los ensayos tácticos preliminares que trascendieron durante las últimas sesiones de entrenamiento en la base de la delegación, el dibujo de tres centrales no correrá desde el arranque. Hoy la línea de cinco no parece una opción viable para el pitazo inicial del árbitro estadounidense. En caso de concretarse una modificación en la pizarra, todo indica que sería en el mediocampo y podría haber una sorpresa: Rodrigo De Paul es quien más chances tiene de ser reemplazado, dado que estuvo a punto de salir antes del partido frente a Egipto y fue sustituido en los últimos dos encuentros de la Selección, quedando Enzo Fernández como otra alternativa de recambio.

¿Quién reemplazaría a Rodrigo De Paul en la formación titular?

Un habitual revulsivo del plantel nacional se perfila como la principal alternativa ofensiva en caso de que el mediocampista de Inter Miami deje el equipo.

La vacante en el sector de gestación ya cuenta con un candidato firme que se ha ganado la entera confianza del entrenador a base de regularidad. Si el cuerpo técnico decide hacer modificaciones y De Paul deja la titularidad, Nicolás González pica en punta para tomar su lugar. El futbolista surgido en Argentinos Juniors viene siendo uno de los primeros cambios del entrenador en cada encuentro y ha tenido muy buenos rendimientos en el certamen. En caso de ingresar, lo hará como volante por la izquierda y habría que ver quién ocupa el lugar derecho dentro de la distribución del campo.

De esta manera, la probable formación de la Selección Argentina para buscar la final se alinea con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.