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Inglaterra tiene miedo: la inesperada publicación sobre el Dibu Martínez en la previa de la semifinal ante la Selección Argentina

El medio británico The Sun acusó al arquero argentino de usar "trucos sucios" para intimidar a sus rivales antes de la semifinal en Atlanta. Los detalles.

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Foto: Reuters

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La víspera del trascendental cruce de semifinales en el Estadio Atlanta sumó un capítulo de absoluta guerra psicológica fuera de los límites del campo de juego. Que The Sun le dedique un artículo entero antes de la semifinal del Mundial es, en sí mismo, el mejor elogio que puede recibir Emiliano Martínez. El reconocido tabloide inglés publicó una lista detallada con los supuestos "10 trucos sucios" del arquero de la Selección Argentina. Lejos de representar una denuncia con asidero reglamentario, esta publicación se lee como un manual que expone el profundo temor que despierta el guardameta en la previa de un compromiso decisivo.

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Foto; Reuters

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El listado elaborado por la prensa europea funciona como un resumen involuntario de por qué el marplatense es considerado uno de los arqueros más temidos del planeta. Punto por punto, el tabloide inglés describe a un jugador que domina la psicología del rival tanto como el área chica, logrando desestabilizar la concentración de los delanteros adversarios a través de recursos que se mantienen estrictamente dentro del marco de la legalidad. Los denominados "trucos" que expone el medio son, en realidad, herramientas habituales en el manual de cualquier gran arquero moderno de elite, con la salvedad de que el argentino los ejecuta con una intensidad y una teatralidad que los vuelve sumamente incómodos para sus oponentes.

La historia reciente avala la efectividad de estos recursos en las instancias de máxima presión internacional. Qatar 2022 es la prueba más reciente de la eficacia del arquero, ya que fue clave en la final ante Francia, donde Argentina ganó en los penales, y su actuación en esa tanda quedó grabada en la memoria del fútbol mundial. Al revivir estos antecedentes, el periodismo de las islas británicas intenta alertar a su propio seleccionado nacional sobre las dificultades anímicas que deberán sortear en caso de que la semifinal no logre resolverse durante el tiempo reglamentario.

Cuáles son los "10 trucos sucios" que Inglaterra le adjudica a Dibu Martínez

El medio británico analizó y sistematizó el comportamiento del arquero albiceleste, señalando tácticas que van desde el lenguaje corporal hasta la distracción del pateador.

Las acusaciones vertidas en el artículo periodístico apuntan directamente a una planificación sistemática por parte del arquero argentino para desgastar a los ejecutantes. Según la publicación de The Sun, la lista de conductas incluye la intimidación en penales, las provocaciones verbales directas, la demora para entregar la pelota y la acción de tirar lejos la pelota para dilatar los tiempos de juego. Asimismo, el tabloide resalta tácticas complementarias como las quejas constantes con el arbitraje, las celebraciones exageradas tras una parada, el contacto visual perturbador y el uso del tamaño físico para achicar el arco. Finalmente, el informe añade a la lista los rebotes calculados para dificultar el rechace de los delanteros y la asunción consciente del "rol de villano".

Por qué la publicación de The Sun beneficia a la Selección Argentina

Lejos de perjudicar el rendimiento del arquero, el informe de la prensa inglesa alimenta la fortaleza mental del guardameta de cara al partido del miércoles.

La estrategia comunicacional adoptada por el medio británico acarrea un efecto adverso que juega a favor de las aspiraciones del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Al publicar este informe detallado, el tabloide hace exactamente lo que Dibu busca: le da poder, lo convierte en protagonista absoluto antes de que empiece el partido y mete en la cabeza de los jugadores ingleses la imagen del arquero como una figura que los espera. De este modo, el mentado "rol de villano" que la nota le adjudica como un comportamiento antideportivo se transforma de manera inmediata en un activo anímico que la prensa europea acaba de amplificar gratuitamente. Para la delegación nacional, la nota representa una motivación inmejorable en la antesala de la semifinal.

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