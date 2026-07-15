Inglaterra tiene miedo: la inesperada publicación sobre el Dibu Martínez en la previa de la semifinal ante la Selección Argentina

Cuáles son los "10 trucos sucios" que Inglaterra le adjudica a Dibu Martínez

El medio británico analizó y sistematizó el comportamiento del arquero albiceleste, señalando tácticas que van desde el lenguaje corporal hasta la distracción del pateador.

Las acusaciones vertidas en el artículo periodístico apuntan directamente a una planificación sistemática por parte del arquero argentino para desgastar a los ejecutantes. Según la publicación de The Sun, la lista de conductas incluye la intimidación en penales, las provocaciones verbales directas, la demora para entregar la pelota y la acción de tirar lejos la pelota para dilatar los tiempos de juego. Asimismo, el tabloide resalta tácticas complementarias como las quejas constantes con el arbitraje, las celebraciones exageradas tras una parada, el contacto visual perturbador y el uso del tamaño físico para achicar el arco. Finalmente, el informe añade a la lista los rebotes calculados para dificultar el rechace de los delanteros y la asunción consciente del "rol de villano".

Por qué la publicación de The Sun beneficia a la Selección Argentina

Lejos de perjudicar el rendimiento del arquero, el informe de la prensa inglesa alimenta la fortaleza mental del guardameta de cara al partido del miércoles.

La estrategia comunicacional adoptada por el medio británico acarrea un efecto adverso que juega a favor de las aspiraciones del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Al publicar este informe detallado, el tabloide hace exactamente lo que Dibu busca: le da poder, lo convierte en protagonista absoluto antes de que empiece el partido y mete en la cabeza de los jugadores ingleses la imagen del arquero como una figura que los espera. De este modo, el mentado "rol de villano" que la nota le adjudica como un comportamiento antideportivo se transforma de manera inmediata en un activo anímico que la prensa europea acaba de amplificar gratuitamente. Para la delegación nacional, la nota representa una motivación inmejorable en la antesala de la semifinal.