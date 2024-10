Por otro lado, la situación de Pol Fernández también dio un giro inesperado. A pesar de que en el último tiempo se indicaba que no jugaría más por no haber renovado su contrato, el arribo de Gago le permitió ser “indultado”. Sin embargo, pese a la disposición del DT para contar con él, el volante se encuentra lesionado y no estará disponible para el partido del sábado en Victoria.

El debut de Gago como director técnico de Boca, con varias expectativas de cambio, estará marcado por estas bajas importantes en su esquema inicial, lo que podría influir en la disposición táctica de su equipo.