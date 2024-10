Gago prepara su debut como DT de Boca: los titulares que están en duda y el posible equipo

image.png

Aunque Gago aún no confirmó el once titular, todo indica que ya tiene un esquema preferido: el 4-3-3, con el que buscará dejar atrás el 4-4-2 de Martínez. La duda más grande está en la presencia de Luis Advíncula, quien regresó de la fecha FIFA con molestias en el tendón de Aquiles. Si no llega en óptimas condiciones, su lugar lo ocuparía Juan Barinaga, joven refuerzo adquirido de Belgrano.