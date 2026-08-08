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La última entrevista de Jorge Messi: el emotivo mensaje que dejó meses antes de su muerte

La entrevista tuvo lugar a fines de marzo, durante la visita de Leones FC a Central Córdoba de Rosario por la quinta fecha del campeonato de la Primera C.

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Jorge Messi durante su última entrevista.Foto: captura de video

Jorge Messi durante su última entrevista.Foto: captura de video

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió este sábado a los 68 años y dejó una de sus últimas apariciones públicas a fines de marzo, cuando habló con orgullo sobre Leones FC. Ese es el club que representa a su familia y que comenzó a escribir su historia en el fútbol profesional argentino.

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En aquella oportunidad, el histórico acompañante del capitán de la Selección argentina celebró el crecimiento de la institución rosarina y expresó su deseo de verla consolidarse en la Primera C. La entrevista tuvo lugar a fines de marzo, durante la visita de Leones FC a Central Córdoba de Rosario por la quinta fecha del campeonato de la Primera C.

Con la sencillez que lo caracterizaba, Jorge Messi resumió el momento que atravesaba el club con una frase que hoy adquiere un valor especial. "Leones intenta posicionarse. Intentemos que le vaya bien, es un logro esto".

Ese encuentro terminó con una victoria por 1-0 para Leones FC, en lo que fue otro paso importante para una institución que mantiene un fuerte vínculo con la familia Messi.

El club que une a la familia Messi

Leones FC fue fundado en 2015 y actualmente tiene como presidente a Matías Messi, el hermano mayor de Lionel. Además, otros integrantes de la familia participan de la conducción de la institución, que este año debutó en la Primera C del fútbol argentino y hoy se encuentra entre los protagonistas de la Zona B, ocupando el cuarto puesto de la tabla.

Una imagen de Lionel Messi viendo un partido de Leones FC (Foto: IG Leones FC)

Una imagen de Lionel Messi viendo un partido de Leones FC (Foto: IG Leones FC)

Tras conocerse la muerte de Jorge Messi, el club suspendió toda su actividad deportiva del fin de semana y también el partido que debía disputar el lunes por el campeonato, como señal de duelo.

El hombre que acompañó toda la carrera de Lionel Messi

Más allá de su rol como padre, Jorge Messi fue una figura determinante en la trayectoria de Lionel Messi. Fue quien acompañó al rosarino cuando dejó Argentina para incorporarse a las divisiones inferiores del Barcelona y quien estuvo a su lado durante cada etapa de su carrera deportiva.

Con el paso de los años también asumió funciones vinculadas a la representación del capitán argentino, convirtiéndose en uno de sus principales apoyos tanto dentro como fuera de las canchas.

La preocupación durante el Mundial 2026

La salud de Jorge Messi ya había generado preocupación durante el Mundial 2026. Después del debut de la Selección argentina frente a Argelia, Lionel Messi se mostró visiblemente emocionado al finalizar el partido y reconoció que atravesaba un momento personal muy difícil.

Al día siguiente trascendió que su padre enfrentaba un delicado cuadro de salud, una situación que el futbolista mantuvo en la mayor reserva mientras lideraba el camino de Argentina durante la Copa del Mundo.

La muerte de Jorge Messi, confirmada durante la madrugada de este sábado a los 68 años, provocó una profunda conmoción en el fútbol mundial y generó homenajes de clubes, dirigentes, compañeros y figuras de distintos ámbitos, que destacaron el papel fundamental que tuvo en la vida y la carrera del mejor futbolista argentino de todos los tiempos.

En pocas palabras

  • Jorge Messi: El padre de Lionel Messi habló con orgullo sobre el club Leones FC.
  • Leones FC: La institución rosarina, presidida por Matías Messi, debutó en la Primera C.
  • Último mensaje: Jorge Messi expresó su deseo de consolidación para el club: "Intentemos que le vaya bien, es un logro esto".
Resumen generado por Thinkindot AI
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