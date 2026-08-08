De Mirtha Legrand a Ricardo Montaner: el dolor de los famosos por la muerte de Jorge Messi

Por su parte, Ricardo Montaner también quiso despedir públicamente a Jorge Messi. El reconocido cantante compartió en Instagram un emotivo texto en el que recordó las conversaciones que supo mantener con el padre de Lionel y destacó especialmente el vínculo que habían construido desde su lugar de padres.

“Cuando uno es papá, las conversaciones con otros papás tienen que ver con los hijos, no importa lo que hagan, a qué se dediquen, uno es papá y punto”, expresó Montaner al recordar aquellas charlas.

El cantante también contó que durante los últimos meses había hablado con Jorge sobre la fe y la confianza en Dios. “Hablamos de tener confianza en que Dios hiciera su voluntad y que le entregábamos el mando”, señaló. En su despedida, agregó que “las puertas del cielo se abrieron de par en par para recibirlo” y concluyó con un abrazo para toda la familia: “Abrazo a todos los Messi de todos los Montaner… Paz”.

Desde el ámbito futbolístico, Enzo Fernández, compañero de Lionel Messi en la Selección argentina, también utilizó X para enviarle un mensaje de cariño al capitán en medio de este duro momento familiar.

"Jorge es pieza clave en esta historia. Hizo todo lo posible para que su hijo tenga su tratamiento de chico y pueda llegar al fútbol de élite mundial. Este mundial Leo lo jugó por su viejo. Que en paz descanse, Jorge Messi", escribió el mediocampista.

Asimismo, Luis Majul también recordó públicamente a Jorge Messi y compartió una particular anécdota relacionada con el padre de Lionel. El periodista contó que lo conoció años atrás a partir de una circunstancia inesperada y que aquel encuentro terminó permitiéndole cumplir un sueño profesional.

"Conocí a #JorgeMessi por una circunstancia fortuita, hace años. Necesitaba algo y, por suerte, nosotros se lo pudimos cumplir. Me preguntó: 'Cómo puedo agradecerte?' Le pedí un sueño que no había podido concretar: una nota con su hijo. Me ayudó a conseguirla. Y jamás lo olvidaré. Que descanse en paz", recordó Majul.

Así, las muestras de cariño hacia la familia de Lionel Messi comenzaron a multiplicarse tras conocerse la muerte de Jorge Messi, con mensajes que destacaron tanto su rol como padre como el acompañamiento que brindó a su hijo a lo largo de su carrera.

Marcelo Tinelli, uno de los primeros en expresar su dolor en las redes tras la muerte de Jorge Messi

La muerte de Jorge Messi generó una enorme conmoción y provocó una catarata de mensajes destinados a acompañar a Lionel Messi y a toda su familia en este doloroso momento. Entre quienes decidieron hacer público su pesar estuvo Marcelo Tinelli, histórico conductor y reconocido fanático del fútbol, quien además mantiene una relación de admiración con el capitán de la Selección argentina.

Durante el reciente Mundial 2026, Marcelo Tinelli había vuelto a vincularse con el periodismo deportivo. Ahora, tras conocerse el fallecimiento del padre de Lionel Messi, utilizó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras al futbolista y recordar también a Jorge Messi, con quien compartió algunos momentos a lo largo de los años.

A través de sus Instagram Stories, el conductor publicó un mensaje sobre un fondo negro, con letras blancas, en el que intentó poner en palabras el dolor que atraviesa Lionel Messi tras la pérdida de su padre.

"Hay momentos en los que no salen las palabras justas. Querido Leo, hoy sólo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar", escribió Marcelo Tinelli en el comienzo de su mensaje.

Consciente del profundo significado que tiene la pérdida de un padre, el conductor continuó con una reflexión cargada de emoción y afecto hacia el futbolista: "Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos".

En ese mismo sentido, Tinelli buscó destacar el orgullo que seguramente acompañó a Jorge Messi durante toda su vida por los logros y el crecimiento personal de su hijo. "Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo", expresó.

Pero el mensaje no quedó solamente en palabras de acompañamiento para Lionel Messi. Marcelo Tinelli también aprovechó la publicación para recordar algunos de los momentos que compartió con la familia del futbolista y, especialmente, con Jorge Messi.

"Me quedo con todos los hermosos momentos que vivimos con Jorge. Imborrable en mi corazón, la comida con tus viejos y tus hermanos en la noche previa a tu consagración en Qatar 2022", recordó el conductor, haciendo referencia a una experiencia que quedó especialmente guardada en su memoria.

Finalmente, Marcelo Tinelli cerró su mensaje con un abrazo a la distancia para Lionel Messi, su mamá, sus hermanos y el resto de sus seres queridos, además de dedicar unas últimas palabras al padre del futbolista.

"Te acompaño de corazón. Un abrazo enorme para vos, tu mamá, tus hermanos y toda la familia. Que Jorge descanse en paz", concluyó Tinelli.