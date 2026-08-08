La muestra de cariño de Sofi Martínez a Messi por el fallecimiento de Jorge: "Siempre seremos..."

Qué decía Lionel Messi en la entrevista con Sofi Martínez

Tras la muerte de Jorge Messi, las palabras que Lionel Messi pronunció durante el Mundial cobraron un significado especial. En una entrevista con Sofi Martínez, el capitán argentino había hablado sobre el contacto que mantenía con sus seres queridos mientras atravesaba la competencia.

"Recién terminé de hablar con mi papá, mi mamá, mis hermanos y mis tíos, que estaban ahí. El hecho de que no puedan estar en este Mundial también lo hace especial, me hace vivirlo de otra manera. Mucha felicidad en la familia", había expresado el futbolista.

En aquel momento, Messi destacaba la importancia de compartir con sus familiares una instancia tan especial de su carrera, aun cuando ellos no pudieran acompañarlo físicamente durante el torneo.

En el video, Sofi escribió: "Siempre seremos por y para la familia"