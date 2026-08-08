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La muestra de cariño de Sofi Martínez a Messi por el fallecimiento de Jorge: "Siempre seremos..."

Sofi Martínez reaccionó a la muerte de Jorge Messi con un emotivo gesto de acompañamiento y profundo dolor.

8 ago 2026, 18:23
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La muestra de cariño de Sofi Martínez a Messi por el fallecimiento de Jorge: Siempre seremos...

La muestra de cariño de Sofi Martínez a Messi por el fallecimiento de Jorge: "Siempre seremos..."

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La muestra de cariño de Sofi Martínez a Messi por el fallecimiento de Jorge: "Siempre seremos..."

Tras la muerte de Jorge Messi, Sofi Martínez compartió un emotivo video en Instagram de una entrevista que le realizó a Lionel Messi durante el Mundial, que finalizó hace menos de un mes. En el registro, la periodista recuperó las palabras del capitán argentino, quien se refirió a su familia y contó cómo estaba viviendo personalmente la competencia.

La comunicadora mantiene desde hace años una estrecha relación profesional con el Diez, producto de su cobertura y presencia en algunos de los eventos más importantes de su carrera. Esa cercanía también la llevó a recibir críticas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el vínculo que mantiene con el futbolista.

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En medio de esas versiones, fue el propio Lionel quien decidió despejar cualquier especulación durante el Mundial. Tras el partido ante Cabo Verde, el capitán argentino tuvo un gesto con Sofi al saludarla públicamente, dejando en claro la buena relación profesional que existe entre ambos.

Ahora, tras conocerse el fallecimiento de Jorge, representante y figura clave en la vida de Leo, Martínez volvió a compartir aquellas palabras, en un gesto cargado de emoción y recuerdo hacia uno de los momentos más personales que el futbolista atravesó durante la competencia.

Qué decía Lionel Messi en la entrevista con Sofi Martínez

Tras la muerte de Jorge Messi, las palabras que Lionel Messi pronunció durante el Mundial cobraron un significado especial. En una entrevista con Sofi Martínez, el capitán argentino había hablado sobre el contacto que mantenía con sus seres queridos mientras atravesaba la competencia.

"Recién terminé de hablar con mi papá, mi mamá, mis hermanos y mis tíos, que estaban ahí. El hecho de que no puedan estar en este Mundial también lo hace especial, me hace vivirlo de otra manera. Mucha felicidad en la familia", había expresado el futbolista.

En aquel momento, Messi destacaba la importancia de compartir con sus familiares una instancia tan especial de su carrera, aun cuando ellos no pudieran acompañarlo físicamente durante el torneo.

En el video, Sofi escribió: "Siempre seremos por y para la familia"

     

 

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