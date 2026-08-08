De Barcelona al Real Madrid y de Newell's a Central: así despidieron los clubes a Jorge Messi

En un comunicado oficial, el club merengue manifestó: "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz".

Newell's y Rosario Central dejaron de lado la rivalidad

Entre los mensajes más destacados estuvieron los de los dos clubes más importantes de Rosario. Newell's Old Boys recordó a Jorge Messi como un histórico hincha leproso y resaltó el papel que desempeñó junto a Celia Cuccittini en la formación personal y deportiva de Lionel, a quien definió como "el mejor jugador de todos los tiempos". Además, envió un afectuoso abrazo a toda la familia.

Por su parte, Rosario Central publicó un breve pero sentido mensaje en sus redes sociales: “El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD".

Con las expresiones de Barcelona, Real Madrid, la AFA, Conmebol y los principales clubes argentinos, el fútbol mundial volvió a mostrar su unidad para acompañar a Lionel Messi y a toda su familia en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.

Jorge Messi murió a los 68 años en Rosario

Jorge Messi falleció durante la madrugada del sábado 8 de agosto, a las 2, en el Sanatorio Centro de Rosario. Tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad.

El establecimiento médico confirmó oficialmente el deceso mediante un comunicado firmado por su director médico, Carlos Mackey, aunque aclaró que, por pedido de la familia y en cumplimiento de las normas de confidencialidad, no brindaría detalles sobre las causas médicas del fallecimiento.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

El fútbol argentino decretó luto por la muerte del padre de Lionel Messi

La noticia generó una inmediata ola de homenajes en Argentina y en el resto del mundo. Los primeros mensajes llegaron desde Newell's Old Boys, club del que la familia Messi es hincha y donde Lionel dio sus primeros pasos como futbolista.

También se pronunciaron Grandoli, institución en la que Jorge Messi trabajó como entrenador infantil, y Rosario Central, que dejó de lado la rivalidad rosarina para expresar su respeto y acompañamiento. A ellos se sumaron la Liga Profesional de Fútbol, la Conmebol y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Como muestra de respeto, la AFA decretó luto oficial en todas sus competiciones. Durante el fin de semana habrá un minuto de silencio antes de cada partido y los futbolistas utilizarán brazaletes negros. Además, el presidente de la entidad, Claudio Tapia, publicó una emotiva carta dedicada a Jorge Messi, en la que destacó los valores familiares que transmitió a Lionel.

El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi.



Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD pic.twitter.com/f5J7tRgoBQ — Rosario Central (@RosarioCentral) August 8, 2026

Leones FC suspendió toda su actividad deportiva

La muerte de Jorge Messi también impactó de lleno en Leones FC, el club rosarino presidido por Matías Messi, hermano mayor del capitán argentino, y en cuya dirigencia también participan María Sol Messi y Tomás Matías Messi.

La institución resolvió suspender toda su actividad deportiva del fin de semana, incluida la participación del primer equipo frente a Muñiz, por la fecha 23 de la Primera C.

En un comunicado, el club informó que la decisión alcanzó tanto a las competencias de la Asociación Rosarina de Fútbol como al encuentro previsto por el campeonato de la AFA. Posteriormente, la propia Asociación Rosarina confirmó la suspensión de todos los compromisos de Leones durante el sábado y el domingo y envió sus condolencias a la familia Messi.