Así fue el romántico gesto de Lamine Yamal con Nicki Nicole en el Día de la Primavera

La relación comenzó a gestarse en julio, cuando Nicki fue vista en la fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal. Desde entonces, los encuentros se multiplicaron: partidos del Barça, escapadas a Mónaco e Ibiza, y apariciones en redes sociales que confirmaron lo que los fans ya sospechaban.

Incluso, en el vestuario de la selección española, Yamal mostró una foto junto a Nicki como fondo de pantalla de su celular, mientras su compañero Nico Williams bromeaba: “Mi chaval está in love”. Ese gesto espontáneo terminó de disipar cualquier rumor de crisis.

Entre flores, declaraciones y momentos compartidos, Nicki y Lamine se consolidan como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y el deporte.

Cómo confirmó Nicki Nicole su romance con Lamine Yamal en las redes sociales

Nicki Nicole y Lamine Yamal oficializaron su relación este jueves al aparecer juntos por primera vez en sus redes sociales, dejando en claro que están viviendo un romance.

La artista oriunda de Rosario publicó una imagen en sus historias de Instagram donde se la ve junto al joven futbolista. Sobre la foto, añadió un emoji de corazón blanco. En la captura también se aprecia que ambos estaban disfrutando de un episodio de la serie española La que se avecinan.

Si bien esta publicación fue la primera confirmación pública, los rumores sobre una posible relación entre ellos ya circulaban desde hacía semanas. Nicki había estado presente en el festejo de cumpleaños número 18 de Yamal, y también se los había visto juntos saliendo de una discoteca.

La relación ganó más atención cuando la cantante apareció en el Estadio Johan Cruyff luciendo la camiseta del FC Barcelona, durante el partido en el que el equipo catalán venció 5-0 al Como.

No obstante, en días recientes comenzaron a surgir especulaciones sobre una posible ruptura. Esa incertidumbre se disipó el miércoles, cuando Nicki participó en un evento de la marca Desigual en Barcelona y declaró: “Estoy muy feliz y estoy muy enamorada”.