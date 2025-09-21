A24.com

Así fue el romántico gesto de Lamine Yamal con Nicki Nicole en el Día de la Primavera

Nicki Nicole y Lamine Yamal celebraron el Día de la Primavera con un nuevo gesto de amor que confirma que su relación sigue creciendo día a día.

21 sept 2025, 18:08
lamine yamal y nicki nicole
lamine yamal y nicki nicole

Nicki Nicole y el joven futbolista Lamine Yamal siguen demostrando que su historia de amor está en pleno auge. En las últimas horas, la cantante rosarina compartió con sus seguidores un gesto que enterneció a todos: el romántico regalo que recibió por el Día de la Primavera.

A través de sus historias de Instagram, Nicki publicó una imagen de un delicado ramo de flores amarillas y blancas que le envió Lamine. Para acompañar la foto, agregó tres emojis que lo dicen todo: una carita emocionada, una estrella y un corazón.

No es la primera vez que Lamine sorprende a la artista con un gesto especial. Durante el cumpleaños número 25 de la cantante, el futbolista organizó una celebración íntima en Barcelona, llena de detalles románticos. Entre globos, pétalos y una torta decorada especialmente, el regalo que más llamó la atención fue un collar de oro con diamantes, con un dije en forma de muñeca y la letra “N”.

Desde que oficializaron su relación el pasado 25 de agosto, la pareja no ha dejado de compartir gestos románticos. La confirmación llegó con una foto en la que se los veía tomados de la mano, rodeados de globos y rosas. Poco después, Nicki expresó públicamente: “Estoy muy feliz y estoy muy enamorada”, durante un evento de moda en Barcelona.

La relación comenzó a gestarse en julio, cuando Nicki fue vista en la fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal. Desde entonces, los encuentros se multiplicaron: partidos del Barça, escapadas a Mónaco e Ibiza, y apariciones en redes sociales que confirmaron lo que los fans ya sospechaban.

Incluso, en el vestuario de la selección española, Yamal mostró una foto junto a Nicki como fondo de pantalla de su celular, mientras su compañero Nico Williams bromeaba: “Mi chaval está in love”. Ese gesto espontáneo terminó de disipar cualquier rumor de crisis.

Entre flores, declaraciones y momentos compartidos, Nicki y Lamine se consolidan como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y el deporte.

nicki nicole flores

Cómo confirmó Nicki Nicole su romance con Lamine Yamal en las redes sociales

Nicki Nicole y Lamine Yamal oficializaron su relación este jueves al aparecer juntos por primera vez en sus redes sociales, dejando en claro que están viviendo un romance.

La artista oriunda de Rosario publicó una imagen en sus historias de Instagram donde se la ve junto al joven futbolista. Sobre la foto, añadió un emoji de corazón blanco. En la captura también se aprecia que ambos estaban disfrutando de un episodio de la serie española La que se avecinan.

Si bien esta publicación fue la primera confirmación pública, los rumores sobre una posible relación entre ellos ya circulaban desde hacía semanas. Nicki había estado presente en el festejo de cumpleaños número 18 de Yamal, y también se los había visto juntos saliendo de una discoteca.

La relación ganó más atención cuando la cantante apareció en el Estadio Johan Cruyff luciendo la camiseta del FC Barcelona, durante el partido en el que el equipo catalán venció 5-0 al Como.

No obstante, en días recientes comenzaron a surgir especulaciones sobre una posible ruptura. Esa incertidumbre se disipó el miércoles, cuando Nicki participó en un evento de la marca Desigual en Barcelona y declaró: “Estoy muy feliz y estoy muy enamorada”.

nicki nicole lamine yamal primera foto

     

 

