En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Lamine Yamal
FÚTBOL

Revelaron escalofriantes detalles del ataque al papá de Lamine Yamal: "Iban a..."

El 14 de agosto de 2024, el padre de Lamine Yamal fue apuñalado durante una pelea en Mataró, España. Tras permanecer internado en grave estado, se conocieron nuevos detalles sobre el violento episodio y la investigación judicial que se abrió.

Lamine Yamal y su padre

Lamine Yamal y su padre, Mounir Nasraoui

El 14 de agosto de 2024, Mounir Nasraoui, padre de la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, sufrió un violento ataque que lo dejó internado en grave estado con tres heridas, tras ser apuñalado durante una pelea en Mataró, España. El hecho tuvo lugar en una calle del barrio Rocafonda y, en su momento, generó gran conmoción en la comunidad local y en el entorno del fútbol español.

Leé también Así fue el romántico gesto de Lamine Yamal con Nicki Nicole en el Día de la Primavera
asi fue el romantico gesto de lamine yamal con nicki nicole en el dia de la primavera
image

Según fuentes judiciales y la cobertura del diario La Vanguardia, la agresión involucró a dos hermanos, el padre de uno de ellos y un amigo de la familia, quienes esperaron a Nasraoui en el estacionamiento del campo de fútbol del barrio. Los atacantes estaban armados con un cuchillo extensible y una piedra, elementos que incrementaron la gravedad del enfrentamiento.

Cómo comenzó el conflicto que terminó en el ataque al padre de Lamine Yamal

Todo habría empezado por un incidente aparentemente menor: un joven arrojó agua desde un tercer piso mientras Nasraoui caminaba por la calle, desencadenando una primera pelea con los familiares del menor. Horas después, Nasraoui regresó al lugar acompañado de dos amigos, momento en el que se produjo el ataque más grave.

Un testigo presente declaró ante la policía: “Lo querían matar, uno llevaba un cuchillo”. Tras el apuñalamiento, Nasraoui fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde permaneció internado debido a la gravedad de las heridas. El incidente obligó a las autoridades a abrir una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

La investigación judicial

Lo sorprendente del caso es que Nasraoui, inicialmente considerado víctima del ataque, tuvo que declarar posteriormente en el Juzgado de Instrucción N.º 3 de Mataró como imputado. Este giro judicial surge a raíz de las declaraciones de los agresores y testigos, que aportaron detalles contradictorios sobre la dinámica de la pelea.

El hombre acusado del apuñalamiento fue condenado en diciembre pasado, aunque quedó en libertad con cargos. En su defensa, sostuvo que actuó por error y que su intención era defenderse del padre de Lamine Yamal, lo que abrió un debate sobre las circunstancias exactas del enfrentamiento y la proporcionalidad de la reacción.

El ataque no solo tuvo impacto en la familia Nasraoui sino también en el entorno futbolístico, dado que Lamine Yamal se ha convertido en una de las figuras emergentes del Barcelona y su entorno está bajo la lupa de medios y aficionados. La combinación de violencia callejera y contexto familiar generó preocupación en la comunidad de Mataró, y el caso sigue siendo objeto de seguimiento por las autoridades locales.

Aunque los detalles finales sobre las responsabilidades y sanciones se siguen definiendo, el episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de la víctima y la complejidad del conflicto, que involucró tanto a familiares como a terceros y terminó con consecuencias graves para todos los involucrados.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Lamine Yamal
Notas relacionadas
Perdió el Balón de Oro y Nicki Nicole sorprendió a Lamine Yamal con un regalo inesperado
El inesperado gesto de Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro
Brownie de lentejas y chocolate: la receta fitness que tenés que probar

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar