Perdió el Balón de Oro y Nicki Nicole sorprendió a Lamine Yamal con un regalo inesperado

Así las cosas, frente a es esta situación un tanto inesperada dado que el jugador del Barcelona era el firme candidato al premio mayor, apenas unos minutos después de conocerse los resultados de la premiación, su novia argentina no dudó en regalarle públicamente su abierta declaración de amor.

De esta manera, desde sus historias virtuales de Instagram, donde acumula casi 23 millones de seguidores, Nicole compartió compartió una selfie de ambos en la que le dedicó la más tierna declaración de amor a modo mensaje "consuelo" si se quiere: “Mi estrella. Te amoooo”.

IG mensaje de Nicki Nicole a amine Yamal

Cómo nació la historia de amor entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

La historia de amor entre Nicki Nicole y Lamine Yamal comenzó a escribirse en julio de 2025, en un contexto inesperado pero cargado de simbolismo para ambos. La cantante argentina fue invitada al cumpleaños número 18 del futbolista del Barcelona, una celebración que marcó el inicio de un vínculo que primero se presentó como una amistad cercana y que, con el paso de los meses, evolucionó hacia un romance que rápidamente captó la atención de los medios y de sus seguidores alrededor del mundo.

Los indicios de esta relación se fueron dejando ver de manera paulatina. La presencia de Nicki en distintos encuentros del Barça despertó las primeras sospechas. Luego, las imágenes de viajes compartidos a destinos exclusivos como Mónaco e Ibiza reforzaron la idea de que entre ellos existía algo más que una simple amistad. El punto más evidente llegó durante la celebración del cumpleaños número 25 de la artista, ocasión en la que fueron vistos en plena complicidad, disfrutando de un momento que confirmaba la intensidad del vínculo.

Nicki Nicole y Lamine Yamal 1

La confirmación oficial no tardó en llegar. En septiembre de 2025, Nicki Nicole se refirió públicamente a su relación con Lamine Yamal y expresó, con naturalidad y entusiasmo, que estaba atravesando una etapa plena y feliz junto al joven delantero. No solo declaró sentirse enamorada, sino que también reveló que, como gesto hacia él, estaba aprendiendo catalán, un detalle que generó gran repercusión en redes sociales y fue interpretado como una muestra de entrega y compromiso.

La pareja decidió dar un paso más al compartir en sus perfiles imágenes románticas que despejaron cualquier duda. Asimismo, comenzaron a acompañarse en eventos relevantes de sus respectivas carreras, construyendo una relación que combina apoyo mutuo y exposición pública. Así, la cantante y el futbolista lograron consolidar un lazo que se presenta sólido y prometedor, uniendo el universo de la música y el deporte bajo una misma historia de amor que, en muy poco tiempo, ya se convirtió en una de las más comentadas del año.