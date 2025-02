Chilavert fue más allá y sostuvo que la decisión de dejar su lugar afectará la imagen de Marchesín en el club. “Qué mejor que un arquero que está caliente en el partido termine la tanda. Brey entró frío. No lo entiendo y me duele como arquero. Con su acción, los hinchas de Boca le pierden la confianza”, sentenció.

Por último, el ex Vélez también apuntó contra Fernando Gago por haber aceptado el pedido del arquero. “El técnico tiene que tener liderazgo y decirle que no. No creo que Gago haya tenido en mente cambiarlo por Brey. Yo lo que observo es que Marchesín pidió salir, y eso habla mal de él en lo profesional”, concluyó.

Las repercusiones de la eliminación siguen creciendo en Boca, y la polémica por la salida de Marchesín en el momento clave del partido es solo una de las tantas situaciones que dejó la dura caída ante Alianza Lima.