Las burlas de periodistas colombianos a la Selección argentina que se volvieron virales tras su derrota

Sin embargo, su análisis resultó completamente erróneo, al punto que el campeón recibió apenas una conquista en seis duelos, y el video se hizo viral este lunes. Incluso, uno de ellos debió reconocer la legítima victoria de Lionel Messi y compañía.

“¿Sabés que pienso César del partido del domingo? Que la Argentina es muy flojo en defensa”, dijo el periodista Diego Rueda. Ante esto, en la mesa César Augusto Lodoño expuso: “¿De verdad? A mí me gustan los centrales de la Argentina”. Pero, su compañero lo cuestionó: “¿Te gustan las patadas que dan él todos los partidos?”.

“A mí me gustan los centrales de la argentina porque pegan patadas, porque son lentos y porque no están en su mejor nivel. [Nicolás] Otamendi no es el del campeonato del mundo”, arremetió Lodoño, mientras que Rueda acotó: “No ninguno, ni Cuti [Romero], ni Lisandro [Martínez]”.

Antes de la final, los periodistas colombianos dudaron de las capacidades de la defensa argentina y no se guardaron opiniones. “Lisandro Martínez se ganó el puesto, pero mide 1,75 [metros], que tiene poder para ir arriba, pero yo lo quiero ver ante un salto como el de [Jefferson] Lerma o [Jhon] Córdoba”, enfatizó Lodoño. Sin embargo, es preciso decir que en el partido de la final, Colombia no se impuso en ningún juego aéreo ante los jugadores argentinos.

“Y los laterales no están en su gran momento, ni Nahuel [Molina] ni [Nicolás] Tagliafico”, acotó Rueda, mientras que Lodoño también sumó el nombre de Gonzalo Montiel y mencionó que Marcos Acuña estaba lesionado. A su lado, irrumpió Juan Felipe Cadavid y dijo: “Son terrenales para no decir que somos mejores, son terrenales”.