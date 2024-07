La insólita reacción de Alex Caniggia al ver a su padre en la final de la Copa América 2024

Pero esto no fue todo, porque también hizo una encuesta para que sus seguidores opinaran si El Pájaro estaba "facha" y la respuesta fue, en general, positiva.

Cabe recordar que la relación entre padre e hijo, por momentos, estuvo algo tensa. Años atrás, por ejemplo, Alex había apuntado contra el exfutbolista.

“Yo te recomendaría que a mi madre le vayas pagando. La herencia que con el tucumano te estás gastando... estás mal de verdad, pero no nos está preocupando... que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando”, había dicho en aquel momento Alex sobre su padre en referencia a su madre, Mariana Nannis.

Alex Caniggia_historia Claudio Paul Caniggia.jpg

Alex Caniggia_historia 2.jpg

Alex Caniggia se arrepintió de sus retoques estéticos y tomó una drástica decisión: "No hagas lo mismo"

Alex Caniggia tuvo una etapa donde decidió hacerse una gran cantidad de tatuajes en distintas partes del cuerpo pero en el último comenzó a arrepentirse de algunos de ellos.

Por este motivo, decidió someterse a un tratamiento para borrarse aquellos que se hizo en el rostro y mostró todo a sus seguidores a través de sus redes sociales.

“Me estoy sacando los tatuajes de la cara... estoy ido. Mirá... éste ya no se ve... y éste... ido", expresó el hijo de Claudio Paul mientras mostraba el estado de sus tatuajes, cada vez más claros.

Luego decidió advertir a sus fanáticos y aseguró: "No te tatúes más la cara, vas a parecer un pelot... como yo que me tatué y ahora me lo tengo que sacar. No va tatuarse la cara, es de barat".