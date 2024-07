El generoso gesto de la mamá de Lionel Messi con Nico Occhiato y Diego Leuco en la Copa América 2024

Embed

El conductor de Luzu TV trasmitió todo en vivo en sus redes sociales. En el campo de juego, el muchacho encontró a Celia, la mamá de Lionel Messi, a quien le preguntó por la lesión que sufrió el crack.

"¿Qué te pasa cuando ves la imagen? Nos ponemos todos mal cuando lo vemos llorar", quiso saber Nico. "Una desesperación, una impotencia... Lloramos, rezamos, ya no sabíamos qué hacer. Nos queríamos tirar de ahí arriba", contó la mamá del ídolo.

Tras esa breve charla, Celia agarró de la mano al conductor, que se encontraba junto a Diego Leuco, y los llevó hasta la zona de seguridad donde estaba Messi. Ambos lo saludaron y felicitaron por el triunfo.

"Lo logramos. Tremendo. Pasó lo mismo en Qatar, llegué a darle un beso antes de que se vaya", resumió Nico luego del saludo con La Pulga.

El drama que vivió Jimena Barón en la final de la Copa América 2024: agresiones, insultos y miedo

Un verdadero escándalo se desató minutos antes del encuentro entre Argentina y Colombia en la final de la Copa América 2024. Un grupo de aficionados intentaron ingresar al Hard Rock Stadium sin entradas.

Por esa razón, la policía debió cerrar las puertas del establecimiento, dejando afuera a quienes sí tenían entradas, provocando un revuelo en los accesos y demorando el inicio del partido.

Al igual que muchas famosos argentinos, Jimena Barón viajó a Miami para alentar a la Selección Nacional. La actriz y cantante llevó a su hijo, Momo, a la cancha.

En su Instagram, la intérprete de La Cobra relató que tuvo inconvenientes al intentar ingresar al estadio. "Fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar", comenzó diciendo.

Jimena mencionó que, después de 3 horas, consiguieron ingresar. "Finalmente después de casi 3 horas lo logramos. Vimos la entrada en calor en la cancha, Momo seguía medio en pánico... no podía sonreír", señaló.

momo y jimena baron.jpg

Lo que tenía que ser una fiesta se convirtió en un calvario. "Los asientos estaban ocupados por gente que se coló. Ahí no sé cómo subí a Momo a caballito (pesa ya 36 kilos) y empecé a los gritos, pero gritos tipo loca pidiendo que se corran y pisando gente con Momo por el aire. No sé cómo llegamos al asiento", advirtió.

La artista indicó que recibió insultos por parte de los hinchas colombianos. "El ambiente era muy colombiano, eran mayoría, nos decían barbaridades", añadió.

Pese a la tensión al llegar a la cancha, Jimena vivió un triunfo histórico de la Selección junto a Momo. "Valió la pena, hijo, salimos campeones. Qué noche, nunca la vamos a olvidar", cerró.