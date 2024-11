Lionel Scaloni analizó a Paraguay y lanzó una dura crítica: "Veremos que solución nos dan"

Uno de los temas que generó preguntas fue la baja de Lisandro Martínez, quien fue reemplazado por Facundo Medina, defensa del Lens de Francia. Scaloni valoró la actitud de Medina, quien viajó por su cuenta tras ser convocado: "Lo de Lisandro no lo esperábamos. Aparentemente tenía solo un dolor pero al llegar acá se incrementó, le hicieron estudios y no está para jugar. Por eso llamamos a Facundo Medina, que quiero recalcar que se sacó el pasaje solo. Es algo valorable. Es genial porque no formaba parte ni siquiera de la prelista, pero fue a hablar con su entrenador, sacó el pasaje y llegó esta mañana. Es un mensaje para todos su compañeros".

Sobre el extenso calendario de partidos, el técnico argentino destacó el desgaste que produce tanto en clubes como en selecciones: "Las selecciones pagan las consecuencias. La Selección, sacando Copa América o Mundial, juegan pocos partidos. Casi todos los clubes tienen partidos cada tres días. Eso influye. Nosotros como entrenadores de Selección no podemos hacer mucho, habrá que sentarse y ver qué soluciones se dan. Venimos de una Copa América, no han tenido descanso y es normal lo que está sucediendo. Fue muy pesado a nivel físico".

Además, Scaloni elogió a Enzo Barrenechea, una de las sorpresas en su lista de convocados: "Enzo es un centrocampista que puede jugar de volante central, de doble contención, de ocho. Tiene un físico importante y le va a hacer bien esté con nosotros, jugar en Valencia, juntar partidos. Su convocatoria, más allá del rendimiento, es la búsqueda de jugadores que puedan estar con nosotros en el futuro. Está entrenado y lo seguiremos viendo. Es importante que es relaciones con sus nuevos compañeros".

Argentina se enfrentará a Paraguay este jueves a las 20:30 en Asunción, en lo que promete ser un duelo clave en la lucha por la clasificación al próximo Mundial.

La crítica de Scaloni al debut de Spreen en Riestra

"Imagino que todo el mundo habrá pensado lo mismo que yo. Tengo guardado mi debut en Primera como uno de los mejores momentos de mi vida. Cuesta llegar ahí. Creo que el Comité de Ética va a trabajar sobre esto, imagino que va a ser ejemplar y por favor que no vuelva a suceder, por el bien del fútbol. Creo que no tiene que volver a suceder", declaró el entrenador campeón del mundo.

Scaloni sobre el torneo de 30 equipos en la Liga Profesional

"Yo no soy el indicado para saber si le hace bien o mal. No hago bien metiéndome en estos temas. A la Selección Argentina no le afecta la cantidad de equipos que haya. La mayoría de los jugadores son de afuera pero por una decisión mía, no de cantidad de equipos", expresó Lionel Scaloni.