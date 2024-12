Los hinchas de River silbaron a los jugadores y Marcelo Gallardo dejó una frase durísima

image.png

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo dejó en claro su postura respecto a la exigencia que implica estar en River y envió un mensaje directo a sus futbolistas: “A mí me gusta estar acá, me gusta que el hincha sea exigente. Este momento es incómodo y hay que aceptarlo. El que no esté para aceptarlo, no puede estar. Hay otros lugares con menos exigencia donde se juega como hoy y es aceptado, pero River exige otra cosa”.