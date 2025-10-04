En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Los Pumas
Sudáfrica
En un partido disputado

Los Pumas cayeron ante Sudáfrica, que volvió a coronarse campeón en el Rugby Championship

A pesar de la derrota, Los Pumas mostraron un rendimiento superior al de la semana pasada y dejaron buenas sensaciones de cara a la gira por el Reino Unido en noviembre.

Los Pumas cayeron ante Sudáfrica

Los Pumas cayeron ante Sudáfrica, que volvió a coronarse campeón en el Rugby Championship. Foto: @gaspafotos/UAR

Los Pumas finalizaron su participación en el Rugby Championship 2025 con una ajustada derrota por 29-27 frente a Sudáfrica, que volvió a coronarse campeón del torneo por segundo año consecutivo, en un partido muy disputado en Twickenham, Londres. Bajo la conducción de Felipe Contepomi, la Albiceleste dejó una imagen notablemente superior a la mostrada la semana pasada, aunque no les alcanzó para sumar puntos frente a los Springboks.

Leé también Por qué Franco Colapinto largará más adelante en el GP de Singapur tras clasificar 18°
Colapinto registró un tiempo de 1:30.982, que le permitió superar únicamente a Esteban Ocon (Haas) y a su compañero Pierre Gasly.

La primera mitad del encuentro mostró a Argentina muy competitiva. La tarjeta amarilla a Canan Moodie, que dejó a los Springboks con un hombre menos durante diez minutos, permitió a la Albiceleste adelantarse en el marcador. Bautista Delguy, figura del equipo, anotó un try en la bandera derecha, mientras que Santiago Carreras estiró la ventaja con un par de penales, dejando el parcial en 13-0 a favor de los argentinos. Sudáfrica descontó cerca del final del primer tiempo con un try de su hooker Malcolm Marx, en una acción polémica por un knock on inicial no sancionado que podría haber favorecido a los argentinos.

pumas
Foto: &nbsp;Foto: @gaspafotos/UAR

Foto: Foto: @gaspafotos/UAR

En la segunda mitad, los Springboks impusieron su fuerza física, sobre todo en las formaciones, y aprovecharon la amarilla a Mayco Vivas para marcar dos tries consecutivos, pasando al frente en el marcador 24-13.

Aun así, los cambios estratégicos, incluyendo el debut de Tomás Rapetti, ayudaron a revitalizar al equipo. Delguy volvió a anotar un try, y Rodrigo Isgró sumó otro, acercando nuevamente a Argentina, aunque ya no quedaba tiempo para revertir la situación. El partido finalizó 29-27 a favor de Sudáfrica.

“Es un orgullo enorme por cómo los chicos se comportaron, por cómo intentaron. Cuesta perder, duele. Obviamente hay mucho para mejorar en formaciones fijas, pero se los atacó bien por momentos y defensivamente jugaron un partidazo. Un orgullo enorme”, expresó Contepomi en su análisis sobre el partido.

Con este cierre, Sudáfrica y Nueva Zelanda terminaron igualados en puntos (19), pero los Springboks se coronaron campeones gracias a una mejor diferencia de tries. Australia finalizó tercera con 11 unidades, mientras que Argentina terminó cuarta con 10 puntos, tras conseguir dos victorias frente a Nueva Zelanda y Australia, y sufrir cuatro derrotas.

La temporada para Los Pumas continúa. En noviembre tendrán una exigente gira por el Reino Unido, enfrentando a Gales el 9 de noviembre en Cardiff, a Escocia el 16 en Edimburgo, y cerrando ante Inglaterra el 23 en Londres.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Los Pumas Sudáfrica Rugby Campeon
Notas relacionadas
El escupitajo que desató el escándalo en River vs. Racing: la durísima sanción que podría recibir Balboa
Conmoción y dolor: así fue la muerte de una jugadora de hockey en pleno partido
De arco a arco: histórico gol del arquero de San Telmo a Gimnasia de Jujuy

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar