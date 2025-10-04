Los Pumas cayeron ante Sudáfrica, que volvió a coronarse campeón en el Rugby Championship

Aun así, los cambios estratégicos, incluyendo el debut de Tomás Rapetti, ayudaron a revitalizar al equipo. Delguy volvió a anotar un try, y Rodrigo Isgró sumó otro, acercando nuevamente a Argentina, aunque ya no quedaba tiempo para revertir la situación. El partido finalizó 29-27 a favor de Sudáfrica.

“Es un orgullo enorme por cómo los chicos se comportaron, por cómo intentaron. Cuesta perder, duele. Obviamente hay mucho para mejorar en formaciones fijas, pero se los atacó bien por momentos y defensivamente jugaron un partidazo. Un orgullo enorme”, expresó Contepomi en su análisis sobre el partido.

Con este cierre, Sudáfrica y Nueva Zelanda terminaron igualados en puntos (19), pero los Springboks se coronaron campeones gracias a una mejor diferencia de tries. Australia finalizó tercera con 11 unidades, mientras que Argentina terminó cuarta con 10 puntos, tras conseguir dos victorias frente a Nueva Zelanda y Australia, y sufrir cuatro derrotas.

La temporada para Los Pumas continúa. En noviembre tendrán una exigente gira por el Reino Unido, enfrentando a Gales el 9 de noviembre en Cardiff, a Escocia el 16 en Edimburgo, y cerrando ante Inglaterra el 23 en Londres.