El drama de Franco Armani por el incendio y explosión en Ezeiza

El arquero de River sufrió los efectos del incendio con explosiones que se desató este viernes por la noche en el polo industrial de Ezeiza.

Franco Armani, arquero titular de River Plate, sufrió daños en su vivienda tras el violento incendio con explosiones que se desató este viernes por la noche en el polo industrial de Ezeiza. El episodio dejó al menos 24 heridos y provocó una onda expansiva que se sintió a varios kilómetros.

Explosión en Ezeiza: el momento en que operarios de una fábrican corren tras la detonación.

El jugador y su familia no estaban en el domicilio cuando ocurrió el siniestro. Según informaron TyC Sports y Noticias Argentinas, la casa sufrió algunos daños materiales, aunque sin consecuencias graves.

Por la presencia de sustancias químicas en el ambiente y el cierre preventivo del barrio, las autoridades no permitieron su regreso. Por esa razón, Armani pasó la noche en un hotel, a la espera de que la zona quede fuera de peligro.

Lo qué dejó el incendio en Ezeiza

Este sábado, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, señaló que el fuego estaba controlado, aunque aún persistían sectores calientes dentro del predio. También confirmó que el siniestro alcanzó a casi diez industrias, varias de ellas con pérdidas totales.

Durante la madrugada se habían contabilizado 24 personas heridas, pero hacia las 8 de la mañana el Ministerio de Salud bonaerense informó que todas estaban fuera de peligro. La mayoría había sufrido irritación y dificultades respiratorias por la inhalación de monóxido de carbono, producto de la combustión de neumáticos en una de las fábricas afectadas.

Para controlar el incendio, se desplegó un operativo de gran escala, con la participación de más de 380 bomberos y cerca de 70 dotaciones provenientes de Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza, Cañuelas, San Vicente, Morón, Marcos Paz, Tres de Febrero, San Fernando y Brandsen, junto a equipos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

