El drama de Franco Armani por el incendio y explosión en Ezeiza

Durante la madrugada se habían contabilizado 24 personas heridas, pero hacia las 8 de la mañana el Ministerio de Salud bonaerense informó que todas estaban fuera de peligro. La mayoría había sufrido irritación y dificultades respiratorias por la inhalación de monóxido de carbono, producto de la combustión de neumáticos en una de las fábricas afectadas.

Para controlar el incendio, se desplegó un operativo de gran escala, con la participación de más de 380 bomberos y cerca de 70 dotaciones provenientes de Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza, Cañuelas, San Vicente, Morón, Marcos Paz, Tres de Febrero, San Fernando y Brandsen, junto a equipos del Ministerio de Seguridad bonaerense.