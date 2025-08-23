En vivo Radio La Red
Deportes
Pumas
Argentina
Rugby Championship

Histórico: Los Pumas derrotaron a los All Blacks por primera vez en Argentina

El elenco nacional se impuso 29-23 en el estadio de Vélez luego de la dura derrota sufrida en Córdoba. El equipo de Felipe Contepomi volvió a escribir una página dorada con una gran hazaña.

Festejo de Los Pumas en el histórico triunfo ante los All Blacks.  (Foto: NA)

La segunda fecha del Rugby Championship dejó una de las victorias más resonantes del seleccionado argentino en los últimos años. Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el estadio José Amalfitani, en lo que fue la revancha tras la caída sufrida una semana antes en Córdoba.

Leé también
Conmoción: murió un exintegrante de Los Pumas en un accidente de tránsito en Chile (Foto: archivo)

Con un estadio colmado y un clima de euforia, el equipo de Felipe Contepomi volvió a escribir una página dorada en su historia frente al gigante neozelandés.

El partido tuvo como protagonistas a Juan Martín González y Gonzalo García, autores de los tries que encaminaron el resultado. Desde el pie, la precisión de Santiago Carreras, Tomás Albornoz y Juan Cruz Mallia resultó determinante para sostener la ventaja con penales claves en los momentos de mayor tensión.

La figura indiscutida fue Pablo Matera, que mostró liderazgo, potencia y temple en cada jugada decisiva. Su actuación fue reconocida tanto por la hinchada como por la prensa especializada.

Los Pumas recibieron a los All Blacks. (Foto: Reuters).

Con esta victoria, Los Pumas sumaron 4 puntos en el torneo, mientras que los All Blacks continúan liderando con 6 unidades. El triunfo deja abierta la pelea y alimenta la ilusión argentina de competir de igual a igual con las potencias del hemisferio sur.

Próximos desafíos de Los Pumas

Tras la histórica victoria en Vélez, el seleccionado argentino ya piensa en la doble jornada frente a Australia, que se disputará en septiembre:

  • Sábado 6 de septiembre: Australia vs Los Pumas (Queensland Country Bank Stadium, Townsville – 1:45)
  • Sábado 13 de septiembre: Australia vs Los Pumas (Allianz Stadium, Sydney – 1:15)

Luego, el Rugby Championship continuará con los dos choques contra Sudáfrica:

  • Sábado 27 de septiembre: Sudáfrica vs Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park, Durban – 11:00)
  • Sábado 4 de octubre: Los Pumas vs Sudáfrica (Twickenham, Londres – 11:00)

Un triunfo que queda en la memoria

La victoria ante los All Blacks no solo significó revancha inmediata tras la derrota en Córdoba, sino también una señal de madurez para un equipo que busca consolidarse bajo la conducción de Contepomi.

Los Pumas ratificaron que son capaces de competir y vencer a las grandes potencias cuando muestran disciplina, precisión y espíritu colectivo. Ahora, el desafío será mantener el nivel y seguir sumando en el certamen más exigente del rugby internacional.

