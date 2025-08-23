Histórico: Los Pumas derrotaron a los All Blacks por primera vez en Argentina

los-pumas-reciben-a-los-all-blacks-foto-reuters-Z6SU3JLM6VCW5JNI23GS7OVJQQ Los Pumas recibieron a los All Blacks. (Foto: Reuters).

Con esta victoria, Los Pumas sumaron 4 puntos en el torneo, mientras que los All Blacks continúan liderando con 6 unidades. El triunfo deja abierta la pelea y alimenta la ilusión argentina de competir de igual a igual con las potencias del hemisferio sur.

Próximos desafíos de Los Pumas

Tras la histórica victoria en Vélez, el seleccionado argentino ya piensa en la doble jornada frente a Australia, que se disputará en septiembre:

Sábado 6 de septiembre: Australia vs Los Pumas (Queensland Country Bank Stadium, Townsville – 1:45)

Sábado 13 de septiembre: Australia vs Los Pumas (Allianz Stadium, Sydney – 1:15)

Luego, el Rugby Championship continuará con los dos choques contra Sudáfrica:

Sábado 27 de septiembre: Sudáfrica vs Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park, Durban – 11:00)

Sábado 4 de octubre: Los Pumas vs Sudáfrica (Twickenham, Londres – 11:00)

Un triunfo que queda en la memoria

La victoria ante los All Blacks no solo significó revancha inmediata tras la derrota en Córdoba, sino también una señal de madurez para un equipo que busca consolidarse bajo la conducción de Contepomi.

Los Pumas ratificaron que son capaces de competir y vencer a las grandes potencias cuando muestran disciplina, precisión y espíritu colectivo. Ahora, el desafío será mantener el nivel y seguir sumando en el certamen más exigente del rugby internacional.