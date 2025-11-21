Vandalizaron un mural de Ángel Di María tras la decisión de la AFA de declarar campeón a Rosario Central

El futbolista recordó que, incluso antes del anuncio de la AFA, el plantel se sentía campeón: “Nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos en el año no es fácil. Siempre son Boca o River los que llegan, pero este año lo logramos nosotros y estamos muy felices”.

Por qué la AFA declaró campeón a Rosario Central

La AFA fundamentó su decisión en la regularidad de Rosario Central durante toda la temporada 2025. El equipo de Ariel Holan terminó como líder absoluto de la Tabla Anual con 66 puntos, cuatro más que Boca.

Central dominó la Zona B tanto en el Apertura como en el Clausura y mantuvo un rendimiento sostenido durante todo el año, lo que motivó la definición que hoy genera polémica en el fútbol argentino.