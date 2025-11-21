En vivo Radio La Red
Vandalizaron un mural de Ángel Di María tras la decisión de la AFA de declarar campeón a Rosario Central

El campeón del mundo, que quedó en el centro de las críticas en redes sociales, celebró la consagración con un posteo y respaldó la resolución de la AFA.

Así quedó el mural del Club El Torito (Foto: Rosario 3)

La decisión de la AFA de declarar a Rosario Central campeón de la Liga por haber terminado primero en la Tabla Anual desató una fuerte polémica entre los hinchas del fútbol argentino. En medio del revuelo, una noticia generó aún más tensión: vandalizaron el mural de Ángel Di María en el club donde se formó.

El campeón del mundo, que quedó en el centro de las críticas en redes sociales, celebró la consagración con un posteo y respaldó la resolución de la AFA. Sin embargo, este viernes su mural en el club El Torito de Rosario apareció con pintadas y manchas de pintura negra sobre su rostro.

Los mensajes fueron contundentes: “Mercenario” y “Ladrón”, escritos sobre la imagen del futbolista. No es la primera vez que el mural es atacado: en 2024, antes de su regreso a Rosario Central, ya había recibido amenazas.

El campeón del mundo, que quedó en el centro de las críticas en redes sociales, celebró la consagración.

Qué dijo Ángel Di María tras la consagración de Rosario Central

En declaraciones a la LPF, Di María expresó su satisfacción por el título obtenido: “Estamos muy felices, no solo nosotros: seguramente todos los hinchas de Central. Hicimos dos meses espectaculares… lo de los chicos fue increíble. Después, con la llegada de otros, intentamos mantener el nivel y se nos dio la posibilidad de lograr este título”.

El futbolista recordó que, incluso antes del anuncio de la AFA, el plantel se sentía campeón: “Nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos en el año no es fácil. Siempre son Boca o River los que llegan, pero este año lo logramos nosotros y estamos muy felices”.

Por qué la AFA declaró campeón a Rosario Central

La AFA fundamentó su decisión en la regularidad de Rosario Central durante toda la temporada 2025. El equipo de Ariel Holan terminó como líder absoluto de la Tabla Anual con 66 puntos, cuatro más que Boca.

Central dominó la Zona B tanto en el Apertura como en el Clausura y mantuvo un rendimiento sostenido durante todo el año, lo que motivó la definición que hoy genera polémica en el fútbol argentino.

