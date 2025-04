Luto en Italia: la contundente decisión de la Serie A tras la muerte del Papa Francisco

Los partidos que debían disputarse eran Parma vs. Juventus en el Ennio Tardini, Cagliari vs. Fiorentina en el Arena Cerdeña, Torino vs. Udinese en el Olímpico de Turín y Genoa vs. Lazio en el Luigi Ferraris. Todos ellos serán reprogramados en una fecha aún por definir.

“La Juventus se une al duelo por el fallecimiento del Pontífice. El partido de esta noche ha sido pospuesto hasta nuevo aviso”, comunicó el club turinés, que esperaba enfrentar al Parma con la esperanza de seguir en la lucha por puestos de Champions League.

La Lazio también emitió un mensaje desde sus redes sociales. Tras anunciar inicialmente que se trataba de un nuevo "match day", el club capitalino rectificó con un comunicado firmado por su presidente Claudio Lotito, en el que lamentó el fallecimiento del Papa argentino y confirmó la suspensión del partido ante el Genoa.

Por su parte, el Parma Calcio expresó: “Hoy lo recordamos con inmensa gratitud y profundo respeto. Por este motivo, el partido de esta noche queda aplazado”.

El fútbol italiano, profundamente influido por las tradiciones y la cultura religiosa del país, volvió a mostrar un gesto de respeto institucional ante un acontecimiento histórico que impactó a nivel mundial.