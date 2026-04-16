¡Maracanazo histórico! Independiente Rivadavia le ganó a Fluminense y es líder

Sin embargo, el equipo mendocino mostró carácter para reponerse. Tras superar el impacto inicial y acomodarse en el campo, Fabrizio Sartori logró el empate a los 37 minutos con un cabezazo, en la primera ocasión clara del conjunto visitante.

En el complemento, Independiente Rivadavia salió decidido a dar el golpe. Álex Arce aprovechó un error defensivo y marcó el 2-1 a los seis minutos, resultado que sería definitivo y que desató el festejo de los hinchas que viajaron a Brasil.

¿Por qué se habla de “Maracanazo”?

El triunfo no es uno más. Ganar en el Maracaná ante un equipo brasileño y en el contexto de la Copa Libertadores le da una dimensión histórica, al punto de que ya se habla de un verdadero “Maracanazo”.

Independiente Rivadavia se suma así a una selecta lista de equipos argentinos que lograron imponerse en ese estadio. La Lepra mendocina, en su primera experiencia internacional, dejó su huella en uno de los templos del fútbol mundial.

Cómo queda Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Con este resultado, el conjunto mendocino quedó como único líder del Grupo C con seis puntos, producto de dos victorias consecutivas.

Además, sacó una ventaja de cuatro unidades sobre Deportivo La Guaira, su escolta, mientras que Fluminense, dirigido por Luis Zubeldía, suma apenas un punto y todavía no ganó en el torneo.

Álex Arce, el autor de otro gol para la historia

El nombre de la noche fue el de Álex Arce. El delantero convirtió el gol del triunfo y volvió a ser determinante, sumando un nuevo capítulo a su historia en el club.

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A sus 30 años, alcanzó los tres goles en diez partidos en 2026 y acumula 35 tantos en 59 encuentros con la camiseta de Independiente Rivadavia, números que reflejan su importancia en el equipo.

El gol en el Maracaná se suma a otros momentos destacados de su carrera, como su protagonismo en el ascenso de 2023, y lo consolida como una pieza clave en este presente histórico.

Un equipo que ilusiona

Más allá del resultado, el rendimiento de Independiente Rivadavia refuerza la idea de que no se trata de una sorpresa aislada. El equipo mostró personalidad, se repuso de un inicio adverso y sostuvo la ventaja con autoridad, incluso en un contexto de máxima exigencia.

El triunfo en Brasil no solo alimenta la ilusión de sus hinchas, sino que también posiciona al equipo mendocino como uno de los protagonistas del torneo. La Lepra ya dejó de ser una revelación para convertirse en una realidad.