Se confirmó la peor noticia: la dura explicación sobre la lesión de Marchesín en Boca

El diagnóstico confirmó lo que en ese momento parecía evidente: una lesión ligamentaria grave que lo dejará fuera de lo que resta de la temporada.

Qué dijo el médico de Boca sobre la lesión de Marchesín

A través de su cuenta de Instagram, Jorge Pablo Batista, traumatólogo del plantel del Xeneize, confirmó el diagnóstico y brindó precisiones técnicas: “Lamentablemente Agustín Marchesín sufrió en el día de ayer la ruptura del LCA de su rodilla derecha”, señaló.

Sobre la jugada puntual, detalló que “el mecanismo lesional es imperceptible, pero si se analiza detenidamente cuando pisa antes de caer en la segunda jugada realiza un mecanismo de ligero valgo y rotación interna (repito casi imperceptible)”, describiendo con exactitud el movimiento que provocó la lesión.

Además, el especialista se refirió a los pasos a seguir: “Agustín será intervenido quirúrgicamente en los próximos días dependiendo de varios factores inherentes a la inflamación, dolor y rango de movimiento articular”, explicó.

En otro tramo de su mensaje, Batista fue categórico frente a algunas versiones que circularon: “Ante versiones infundadas que he escuchado acerca de si la lesión previa del aductor tuvo alguna incidencia en relación a esta nueva lesión, quiero ser categórico: no tiene absolutamente nada que ver”.

Incluso, apuntó contra quienes instalaron esa teoría: “Algunos lo hacen por desconocimiento, otros porque necesitan 3 minutos de TV o radio”, agregó.

Por último, destacó el accionar del cuerpo médico durante el partido: “Quiero felicitar a @dr.matiasluna por haber pedido el cambio inmediatamente al constatar la lesión”, y reveló que “Agustín en su afán de seguir quiso frenar el cambio pero inmediatamente tomó conciencia de lo ocurrido. El que debe tomar la decisión es siempre el médico”.

¿Puede Boca reemplazar a Marchesín en la Copa Libertadores?

Ante este panorama, Boca cuenta con una posibilidad reglamentaria. Según la normativa de CONMEBOL, los equipos pueden reemplazar a un arquero lesionado en cualquier etapa del torneo, siempre que la gravedad de la lesión sea certificada por la Comisión Médica.

Este cambio es definitivo: el jugador que ingrese ocupará su lugar en la lista y el arquero lesionado no podrá volver a ser incluido. Además, deberá utilizar el mismo número.

Sin embargo, el Xeneize enfrenta algunas limitaciones. Con el sistema de transferencias internacionales (TMS) cerrado y sin cupo de extranjeros disponible, solo podría incorporar a un arquero del fútbol argentino en caso de decidir avanzar con esa opción.

Por el momento, la dirigencia y el cuerpo técnico no tomarán una decisión inmediata, aunque todo indica que buscarán un refuerzo en el próximo mercado de pases.

Qué opciones tiene Boca en el arco tras la lesión

Mientras tanto, Claudio Úbeda deberá reorganizar el puesto con los futbolistas disponibles. Leandro Brey se perfila como titular, en una oportunidad clave para consolidarse en el arco de Boca.

El joven arquero, de 23 años, ya disputó 33 partidos desde su llegada en 2022 y tendrá un desafío inmediato de alto voltaje: su primer Superclásico ante River el próximo domingo.

Como alternativa, aparece Javier García, de 39 años, quien renovó su contrato hasta fines de 2026. Sin embargo, llega con poca continuidad: su último partido oficial fue en marzo de 2024, cuando salió lesionado en un clásico ante Racing.

Detrás de ellos se encuentra el juvenil Fernando Rodríguez, arquero de la Reserva, que completa las opciones disponibles en el plantel profesional.

Un golpe fuerte en medio de la competencia

La lesión de Marchesín representa una baja sensible en un momento clave de la temporada, con Boca compitiendo tanto en el plano local como en la Copa Libertadores.

Además del impacto futbolístico, su ausencia también se siente en lo anímico, ya que se trata de un jugador de experiencia que había regresado recientemente tras un desgarro y apenas sumaba su segundo partido consecutivo.

Con este escenario, Boca deberá reacomodarse rápidamente. La responsabilidad caerá sobre Brey, mientras el club evalúa los pasos a seguir en un semestre que ya quedó marcado por una lesión que cambia los planes.