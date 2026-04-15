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Boca busca arquero: los nombres que suenan tras la lesión de Agustín Marchesín

Tras la grave lesión de Marchesín, Boca evalúa incorporar un arquero en el próximo mercado. Mientras tanto, Brey asumirá la titularidad.

Boca busca arquero: los nombres que suenan tras la lesión de Agustín Marchesín

La grave lesión de Agustín Marchesín no solo significó un golpe deportivo para Boca, sino que también reactivó un debate que venía latente desde hace meses: la necesidad de reforzar el arco. Con el arquero titular fuera de competencia por varios meses, el club ya analiza posibles incorporaciones de cara al próximo mercado de pases.

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Mientras tanto, la responsabilidad recaerá en Leandro Brey, quien asumirá la titularidad en un momento clave de la temporada, con la Copa Libertadores como principal objetivo.

Por qué Boca analiza incorporar un arquero

El arco xeneize venía siendo un foco de atención incluso antes de la lesión. Las molestias físicas y el rendimiento irregular de Marchesín habían generado dudas, y ahora, con la confirmación de la rotura del ligamento cruzado, el escenario cambió por completo.

En este contexto, el entrenador Claudio Úbeda podría dar el visto bueno para sumar un refuerzo, más allá de la confianza depositada en Brey. El joven arquero acumula 33 partidos en el club (26 como titular), con 21 victorias, 8 empates y apenas 4 derrotas, números que respaldan su presente.

Sin embargo, la exigencia del calendario y la doble competencia hacen que Boca evalúe sumar experiencia en un puesto clave.

Quiénes son los candidatos para el arco de Boca

Con el mercado de pases de junio en el horizonte, comenzaron a circular varios nombres que interesan en la dirigencia:

  • Walter Benítez: el arquero de 33 años surgido en Quilmes cuenta con una sólida trayectoria internacional. Pasó por el Niza, el PSV Eindhoven y desde junio de 2025 juega en el Crystal Palace. Fue convocado en varias ocasiones a la Selección argentina y pelea por un lugar en el Mundial.

  • Paulo Gazzaniga: santafesino de 34 años, desarrolló toda su carrera en Europa. Actualmente es titular en el Girona, uno de los equipos destacados de LaLiga. Su regularidad y experiencia lo convierten en una opción fuerte.

  • Tomás Marchiori: el arquero de 30 años perdió terreno en Vélez tras la llegada de Álvaro Montero. Tiene contrato hasta 2028, pero su situación actual lo pone en el radar.

  • Orlando Gill: con 25 años, es una de las apuestas a futuro. El arquero paraguayo se consolidó en San Lorenzo y tiene proyección internacional, con presencia en su selección y participación en el próximo Mundial. Su contrato se extiende hasta 2027.

Qué dice el reglamento sobre el reemplazo de Marchesín

Más allá del mercado de pases, Boca cuenta con una herramienta reglamentaria clave. Según el Manual de Clubes de CONMEBOL, se permite la sustitución de un arquero lesionado en cualquier etapa del torneo, siempre que la lesión sea certificada por la Comisión Médica.

Este cambio es permanente y requiere la presentación de documentación médica que respalde la gravedad del caso. En ese sentido, el club podría modificar su lista de buena fe en la Copa Libertadores para cubrir la baja de Marchesín.

Cómo se reorganiza Boca en lo inmediato

Mientras se define si habrá refuerzos, el cuerpo técnico deberá resolver con lo que tiene a disposición. Leandro Brey será el titular, en una oportunidad clave para consolidarse definitivamente en el puesto.

Desde el banco aparecerá Javier García, quien renovó su contrato hasta diciembre de 2026, aunque no cuenta con continuidad reciente. Como tercera opción figura el juvenil Fernando Rodríguez, arquero de la Reserva.

La lesión de Marchesín aceleró decisiones que quizás estaban previstas para más adelante. Boca entra en una etapa de definiciones en un puesto clave, con nombres que ya empiezan a sonar y un desafío inmediato: sostener el nivel competitivo en medio de la incertidumbre.

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