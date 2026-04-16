Aumento de jubilados de ANSES en abril: confirman el haber de $450.319 con bono

¿Cuál es el monto total de la jubilación mínima con el aumento de abril?

Al considerar el aumento de jubilados de ANSES y el bono de refuerzo, el monto final asciende a $450.319,31. Para otros grupos, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el total llega a $374.255,45, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez se sitúan en $336.223,52 durante el periodo de abril.

¿Cómo impacta el aumento de ANSES en el bono de abril?

El bono de $70.000 funciona como un complemento del aumento de jubilados de ANSES. Mientras que el incremento del 2,90% es remunerativo y forma parte del haber base, el bono se paga de forma proporcional para aquellos que superan la mínima pero no alcanzan el techo de los $450.319,31, asegurando un piso de ingresos unificado para la mayor parte del sistema previsional.

¿Qué se sabe del próximo aumento de jubilados para mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya adelantó que en mayo de 2026 los haberes subirán un 3,4% adicional, basado en la inflación de marzo. Este ajuste llevará la jubilación mínima básica a $393.250,17, demostrando la continuidad de la movilidad mensual decretada para el presente año calendario.