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Aumento de jubilados de ANSES en abril: confirman el haber de $450.319 con bono

Se confirmó el impacto del incremento por movilidad para el sector previsional durante el cuarto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una actualización basada en el índice de inflación que redefine el piso de ingresos para millones de beneficiarios en todo el país.

Aumento de jubilados de ANSES en abril: confirman el haber de $450.319 con bono

Aumento de jubilados de ANSES en abril: confirman el haber de $450.319 con bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la suba de haberes para el sector pasivo correspondiente al periodo de abril de 2026. El aumento de jubilados de ANSES se estableció en un 2,90%, cifra que responde a la nueva fórmula de movilidad mensual que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este ajuste técnico eleva la jubilación mínima a $380.319,31, consolidando un nuevo esquema de ingresos para enfrentar el contexto económico actual.

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El esquema de liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social integra este incremento de forma directa en el recibo de haberes de abril. Al sumar el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno decidió mantener, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanza los $450.319,31. Este aumento de jubilados de ANSES busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios, garantizando que ningún jubilado bajo el régimen general perciba menos de la cifra mencionada tras la unificación de los pagos.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social también proyecta el impacto de estos haberes en los beneficios complementarios. Además del incremento salarial, los titulares pueden acceder a reintegros de hasta $25.000 mensuales mediante el uso de la tarjeta de débito en comercios adheridos, lo que funciona como un alivio indirecto al bolsillo. El aumento de jubilados de ANSES en abril se posiciona así como el eje central de la política previsional de este mes, a la espera de una nueva actualización ya proyectada para mayo.

¿De cuánto es el aumento de jubilados de ANSES en abril de 2026?

CREDITOS JUBILADOS ANSES
Aumento de jubilados de ANSES en abril: confirman el haber de $450.319 con bono

Aumento de jubilados de ANSES en abril: confirman el haber de $450.319 con bono

El incremento oficial determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social es del 2,90%. Este porcentaje se aplica sobre el haber básico de marzo, llevando la jubilación mínima a $380.319,31. Es importante destacar que este ajuste es automático y no requiere trámites adicionales por parte de los beneficiarios para verse reflejado en el cobro mensual.

¿Cuál es el monto total de la jubilación mínima con el aumento de abril?

Al considerar el aumento de jubilados de ANSES y el bono de refuerzo, el monto final asciende a $450.319,31. Para otros grupos, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el total llega a $374.255,45, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez se sitúan en $336.223,52 durante el periodo de abril.

¿Cómo impacta el aumento de ANSES en el bono de abril?

El bono de $70.000 funciona como un complemento del aumento de jubilados de ANSES. Mientras que el incremento del 2,90% es remunerativo y forma parte del haber base, el bono se paga de forma proporcional para aquellos que superan la mínima pero no alcanzan el techo de los $450.319,31, asegurando un piso de ingresos unificado para la mayor parte del sistema previsional.

¿Qué se sabe del próximo aumento de jubilados para mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya adelantó que en mayo de 2026 los haberes subirán un 3,4% adicional, basado en la inflación de marzo. Este ajuste llevará la jubilación mínima básica a $393.250,17, demostrando la continuidad de la movilidad mensual decretada para el presente año calendario.

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